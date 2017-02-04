04 февраля 2017

Японцы бросали бобы и встречали весну

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В токийский храм Хиэ пришли тысячи человек. Здесь, а также в других храмах по всей стране, прошла ежегодная церемония бросания соевых бобов. Проводят её 3 февраля. Она знаменует начало фестиваля наступления весны.

Праздник называется Сэцубун. Его отмечают за день до начала нового сезона. Ритуал бросания бобов призван изгнать демонов, несчастья и невзгоды. Считается, что нечисть этот продукт не переносит. Иногда бобы заворачивают в фольгу. В последнее время также часто используют арахис.

Для бросания нередко приглашают знаменитостей. Кидая бобы, они произносят магическую фразу: «Демоны, вон! Счастье в дом!»

[посетительница фестиваля]:
«Сегодня такой чудесный день для этого фестиваля. На улице тепло, небо синее, так что сегодня идеальный день для встречи счастья».

В этот день соевые бобы не только бросают, но и едят. Причем, согласно поверьям, съесть нужно определённое количество, чтобы целый год было хорошее здоровье.

[посетитель фестиваля]:
«Нужно съесть один боб за каждый год своего возраста. Так что сегодня я съем 27 бобов».

Один из служителей храма говорит, что праздник становится всё более популярным.

[Масахиро Хато, служитель храма]:
«Много посетителей приходит из-за Лунного Нового года, также много европейцев. Что касается возраста — недавно в храм стало приходить все больше молодых женщин».

Масса разбрасываемых бобов нередко бывает очень внушительной. Иногда для одного храма она может достигать тонны.

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