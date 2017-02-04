Японцы бросали бобы и встречали весну

Праздник называется Сэцубун. Его отмечают за день до начала нового сезона. Ритуал бросания бобов призван изгнать демонов, несчастья и невзгоды. Считается, что нечисть этот продукт не переносит. Иногда бобы заворачивают в фольгу. В последнее время также часто используют арахис.
Для бросания нередко приглашают знаменитостей. Кидая бобы, они произносят магическую фразу: «Демоны, вон! Счастье в дом!»
[посетительница фестиваля]:
«Сегодня такой чудесный день для этого фестиваля. На улице тепло, небо синее, так что сегодня идеальный день для встречи счастья».
В этот день соевые бобы не только бросают, но и едят. Причем, согласно поверьям, съесть нужно определённое количество, чтобы целый год было хорошее здоровье.
[посетитель фестиваля]:
«Нужно съесть один боб за каждый год своего возраста. Так что сегодня я съем 27 бобов».
Один из служителей храма говорит, что праздник становится всё более популярным.
[Масахиро Хато, служитель храма]:
«Много посетителей приходит из-за Лунного Нового года, также много европейцев. Что касается возраста — недавно в храм стало приходить все больше молодых женщин».
Масса разбрасываемых бобов нередко бывает очень внушительной. Иногда для одного храма она может достигать тонны.