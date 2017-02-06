06 февраля 2017

Boeing печатает детали для своих космических такси на 3D-принтере

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Компания Boeing наняла небольшую фирму Oxford, чтобы изготовить на 3D-принтере более 600 разных деталей для своих космических такси. Как ожидается, пилотируемые полёты корабли Starliner начнут уже в следующем году.

Разработчики говорят, что пластиковые компоненты смогут выдержать экстремальные условия во время взлёта, а также минусовые температуры в открытом космосе.

[Элайджа Уиллис, представитель Oxford Performance Materials]:
«3D-печать – это производственный процесс, который чаще называют аддитивным производством. Это создание детали слой за слоем. А субтрактивное производство – это вырезание детали из цельного куска материала».

В компании говорят, что печать деталей на 3D-принтере может снизить вес летательного аппарата и, соответственно, и стоимость полётов.

[Элайджа Уиллис, представитель Oxford Performance Materials]:
«Преимущество 3D-печати или аддитивного производства в том, что на более сложные детали не уходит больше времени и средств. То есть, аддитивное производство эффективное, сокращает расходы и позволяет создавать уникальный дизайн».

Boeing создаёт Starliner по заказу НАСА в рамках проекта стоимостью четыре миллиарда 200 миллионов долларов.

Фирма Oxford поставила первые напечатанные детали в январе этого года. Для изготовления она использует особый вид пластика, который также устойчив перед огнём и радиацией. Помимо деталей для космических кораблей, она также изготавливает составляющие для самолётов, и даже медицинские протезы, включая имплантаты для черепа.

Как ожидается, корабли Starliner смогут вместить экипаж из семи человек. Совершать на них полёты на МКС планируют начать не ранее середины 2018 года.

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