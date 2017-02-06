Оленей на снежных склонах Кыргызстана спасают от голода

В эту горную местность, расположенную в 350 километрах от Бишкека, зимой можно добраться только верхом на лошади. Здесь, вдали от цивилизации, трудится киргизский фермер Максатбек Орозбек. Его работа – кормить оленей. С помощью человека им легче пережить суровую зиму. В это время года пищу добыть трудно.

Каждое утро для Максатбека начинается одинаково: он пешком добирается до загона с оленями. Там даёт им овёс и сено.

[Максатбек Орозбек уулу, фермер]:

«Затем возвращаюсь домой, ем и потом колю дрова, чтобы домочадцы не замёрзли. Вскоре наступает вечер, и я снова иду кормить оленей, поскольку они должны есть два раза в день».

Максатбек живёт с супругой и маленькой дочерью в небольшом доме. Здесь нет ни воды, ни электричества, ни мобильной связи. Однако фермер счастлив. После школы хотел продолжить учёбу, но не смог поступить в университет. Тогда решил жить в окружении природы.

[Максатбек Орозбек уулу, фермер]:

«Я люблю природу, хочу жить среди животных, деревьев и гор. Можно ли жить в деревне? Там ты в окружении друзей, пьешь алкоголь и куришь. В горах лучше. Разве может быть что-то лучше чистого горного воздуха? Я люблю оленей и эти места. Работаю уже три года».

Эта ферма находится на территории Нарынского государственного заповедника, созданного более 30 лет назад. Цель её появления — увеличить численность оленей или, как называют этот подвид, маралов.

[Орозобек Алиев, сотрудник Нарынского заповедника]:

«Наша основная цель – способствовать как можно большему повышению численности оленей и передавать их другим киргизским заповедникам. Это первая и главная цель. Вторая же состоит в том, чтобы пересчитывать оленей».

На территории заповедника обитает около 300 маралов. Их пересчитывают каждую весну и осень. Сотрудники заповедника говорят, что оленей могло бы быть и больше. Но зимой их трудно защитить от хищников.

[Орозобек Алиев, сотрудник Нарынского заповедника]:

«Их главные враги – это волки. Сейчас высота снежного покрова – один метр, и высоко в горах никого нет, нам не добраться туда. Однако волки добираются и убивают оленей».

Маралов разводят ради их мяса, а также – рогов, которые называют панты. Их используют в медицине. Олени – единственное семейство млекопитающих, которое каждый год сбрасывает и снова отращивает рога.