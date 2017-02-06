06 февраля 2017

Мигранты торопятся въехать в США, пока указ Трампа не действует

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В международном аэропорту Лос-Анджелеса – трогательная встреча. Хесам Моаззами с нетерпением ждал встречи со своими родителями-иранцами. Неделю назад им не позволили въехать в США из-за миграционного указа Дональда Трампа.

Теперь же после его временной приостановки федеральным судом, мигранты вновь устремились в США.

[Хесам Моаззами, житель США]:
«Когда высшая власть страны в лице президента дискриминирует тебя из-за страны происхождения, это неприятно».

В конце января президент ввёл 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи стран, в которых проживают преимущественно мусульмане. Это Ирак, Иран, Ливия, Сомали, Судан, Сирия и Йемен. После этого визовые органы начали отменять уже выданные визы.

В это время некоторые мигранты находились в других странах, поэтому уже не смогли вернуться в США. Однако сейчас их визы восстановлены.

[Сара Ярджани, жительница Ирана]:
«Я очень благодарна за то, что смогла приехать сюда и вернусь в университет. Я очень благодарна тем, кто поддерживал меня всю прошлую неделю».

[Абдулла аль-Рифайе, житель Ирака]:
«Я продлил визу буквально за неделю до запрета, и то что сейчас произошло, думаю, это хорошая новость. Не знаю, что и сказать, я просто счастлив».

А это международный аэропорт Вашингтон Даллес. Здесь прибывающих мигрантов встречают активисты с плакатами в руках. Для граждан, попавших под запрет стран, минувшая неделя была сложной.

[Руда Адам, жительница Судана]:
«Я переживала, меня охватила тревога. Но мой муж говорит, что проблему решили».

Указ Дональда Трампа обжаловали штаты Вашингтон и Миннесота. Федеральный суд Сиэтла приостановил действие запрета на въезд мигрантов на время рассмотрения исков. Администрация Трампа обратилась в Апелляционный суд США с требованием отменить решение федерального судьи. Однако тот не удовлетворил требование. Он отвёл обеим сторонам срок до вечера 6 февраля предоставить свои аргументы.

Дональд Трамп заявил, что суды сильно затруднили выполнение его распоряжений, которые он принял, чтобы обеспечить безопасность в стране. Между тем миграционный указ президента США вызвал протесты по всему миру.

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