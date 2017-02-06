Австрия: 3000 человек вышли с протестом против запрета на никабы

3000 человек в воскресенье вышли с протестом в центр Вены. Они выступают в защиту права женщин носить никабы и бурки – одежду, которая полностью закрывает лицо. Запрет на ношение в общественных местах такого предмета гардероба хочет ввести правящая коалиция Австрии.

Демонстрацию организовала группа мусульманской молодёжи страны. Её поддержали и некоторые местные жители.

[участница акции]:

«Я участвую в этой демонстрации не потому, что я защищаю хиджабы. Но я поддерживаю право каждой женщины носить всё, что она хочет. Я не ношу мини-юбки, но, если бы их стали запрещать, я бы тоже вышла на акцию протеста против этого запрета».

Программа реформ, которую коалиция социал-демократов и консерваторов намерена провести в ближайшие полтора года, включает также расширение сети камер наблюдения в общественных местах и введение обязательного периода интеграции для искателей убежища в Австрии. Они будут обязаны выучить немецкий язык и участвовать в общественных работах.

[участница акции]:

«Мы, женщины, не хотим, чтобы кто-то решал за нас. У нас есть свои собственные права, свобода выбора и право выбирать то, чего хотим именно мы. Поэтому мы выступаем против такого решения правительства, против таких указов и законов».

Вместе с тем этот запрет коснется немногих. Такие мусульманские головные уборы носят от 50 до 150 женщин в Австрии. В случае его нарушения им будет грозить штраф в 150 евро.

Законы, запрещающие женщинам носить никабы в общественных местах уже приняты во Франции и Бельгии ещё в 2011 году. На днях подобный законопроект будет рассматривать парламент Нидерландов.