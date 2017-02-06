Кейт, Уильям и Гарри посетили тренировку к Лондонскому марафону

Члены королевской семьи прибыли на тренировку к Лондонскому марафону в Олимпийский парк королевы Елизаветы. Кейт, Уильям и Гарри поддерживают благотворительную кампанию Heads Together. Её задача — социализация людей с психическими расстройствами. В тренировке приняло участие более 150 бегунов. 23 апреля они собираются пробежать в марафоне в поддержку Heads Together.

Высокопоставленные гости решили поддержать бегунов не только словом, но и делом. На дистанции в 50 метров первым к финишу пришёл младший брат Гарри. Уильям был вторым. Последней грациозно добежала Кейт.

Цель Heads Together – помочь людям с психическими расстройствами побороть страх и стеснение и открыто говорить о своих проблемах в обществе.

Лондонский марафон проводят каждую весну с 1981 года. Впервые он состоялся по инициативе британских олимпийских чемпионов по бегу. Маршрут проходит мимо главных туристических достопримечательностей Лондона: Тауэра, Биг-Бена. Финиш — возле Букингемского дворца.

Участие в марафоне – почётное дело. Несколько раз на нём устанавливали мировой рекорд как среди мужчин, так и женщин. Кроме атлетов, в марафоне участвуют также представители различных благотворительных фондов.