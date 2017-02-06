Гамбургеры в форме Лего подают в филиппинском ресторане

Гамбургер с булкой в форме деталей конструктора Лего подают в одном из кафе филиппинской столицы. Заведение открылось прошлом августе и стало одним из самых необычных во всей Маниле.

Булочки окрашены в яркие цвета. За кулинарными открытиями сюда приходят как дети, так и взрослые.

[Ральф Абогадо, глава отдела маркетинга кафе]:

«Это одна из самых узнаваемых игрушек в мире. Думаю, почти каждый знает, что это такое. Это одна из первых игрушек, с которой играл каждый ребёнок».

От вида этих булочек разыграется не только аппетит, но и фантазия. В ожидании заказа каждому посетителю независимо от возраста выдаётся коробочка со знаменитым конструктором. Освежить память о детстве принимаются всей семьёй.

[Руби Сан-Педро, посетительница]:

«Мне очень нравится Лего. Мы покупаем его для нашего сына. Когда я увидела этот ресторан, подумала: «Выглядит интересно, давайте туда сходим»».

Во избежание нарушения авторских прав владельцы креативного кафе уже связались с компанией Lego. Сейчас ожидают ответа.

Тем временем от посетителей нет отбоя. Сюда приезжают из других городов и даже провинций. Из-за небывалого спроса заведению в срочном порядке пришлось увеличить объёмы закупок.

[Рэнди Мартинес, менеджер кафе]:

«Булочка для гамбургера в виде Лего — люди хотят это увидеть. Несколько раз они у нас заканчивались, и когда это происходило, было сложно объяснить это нашим гостям. Как в Brick Burger нет булочки Лего? Это первая проблема, с которой мы столкнулись».

В 2017 году ресторан намерен расширить меню и включить еще больше блюд в виде Лего, включая и десерты.