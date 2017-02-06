Полежать среди книжных полок предлагают в отеле Токио

Полежать или посидеть с книгой в руке в спокойной и уютной обстановке. Такую возможность предлагает один из капсульных отелей Токио.

Внутри приглушённое освещение и характерный интерьер. Здесь – царство книг и умиротворения. В коллекции отеля – более 3000 изданий на разных языках. Сюда приходят как местные жители, так и туристы.

Посетители могут либо уединиться, либо посидеть в гостиной в обществе других постояльцев.

[Нацуки Суно, студентка]:

«Нас много в большом пространстве этой гостиницы. Мы можем общаться и чувствуем себя непринуждённо». [туристка из Австралии]:

«Лично на меня капсульные отели немного давят, они немного пугающие, потому что они закрытые. Но здесь соблюдён баланс. Тут много открытого пространства, поэтому здесь приятно находиться, если вы любите читать».

Для некоторых обстановка отеля оказывается настолько расслабляющей, что они просто засыпают. Именно такого эффекта и хотел достичь владелец гостиницы.

[Кэи Асаи, владелец отеля Book and Bed]:

«Такая идея появилась у меня, потому что я хотел создать такой хостел, где можно заснуть, наслаждаясь чем-то приятным. Вот как появился этот отель».

В отеле имеется 60 капсул, спрятанных за книжными стеллажами. В каждой комнатушке – мягкий матрас и лампа для чтения.

Ночь в такой гостинице стоит от 33 до 42 долларов США. Дневные посетители платят по четыре с половиной доллара за час.