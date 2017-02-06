Бывший адвокат живёт в землянке несколько лет

«Русский хоббит» — так называют 42-летнего Юрия Алексеева, который поселился в землянке в 60 километрах от российской столицы. За плечами – карьера адвоката и жизнь в Москве. И то и другое он решил оставить несколько лет назад, не увидев для себя перспективы.

[Юрий Алексеев, бывший адвокат]:

«Я начал по углам скитаться. Подумал, слушай, я ж бездомный. То есть, понятно, что людям стыдно сказать, что они бездомные. Хотя понятно, что как я бездомных очень много. В Москве как я бездомных – сотни тысяч. Поэтому, человек, который работает по восемь часов в сутки, чтобы у него была крыша над головой, — в каком-то смысле он бездомный. То есть он, типа угол снимает. Поэтому я подумал: слушай, наверное надо признаться, что ты бездомный, что у тебя дома просто нет».

Юрий решил кардинально изменить свою жизнь, причём весьма необычным способом. Сначала обдумал, какое ему нужно жильё. Остановился на землянке.

[Юрий Алексеев, бывший адвокат]:

«Я подошёл, выбрал место и начал копать».

Однако, убежав от городской жизни, Юрий не избегает общения и не отказывается от некоторых благ цивилизации. У него есть ноутбук, смартфон и планшет. Подключён интернет. «Русский хоббит» ведёт свой блог, переписывается с друзьями и единомышленниками в социальных сетях.

А недавно бывший адвокат построил себе баню. Электричество получает с помощью солнечной батареи. Зимой его выручает генератор, работающий на бензине.

Кроме того, Юрий гордится своей коллекцией книг. В его библиотеке четыре с половиной тысячи экземпляров. Каждый день к нему приходят знакомые и незнакомые люди, чтобы обменяться книгами. Кто-то приносит еду, кто-то оплачивает мобильную связь. Ну а часы одиночества бывшему адвокату скрашивает кролик Петрушка.