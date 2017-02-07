Отель со стенами из соли привлекает туристов в Сахару

Египетский экоотель на 40 номеров в пустыне Сахара – одно из лучших мест для любителей тишины, покоя и всего натурального. Он расположен у величественной Белой горы посреди обширного оазиса Сива.

Здесь нет электричества и сотовой связи. Но это место притягивает туристов из разных стран. В отеле останавливался даже британский принц Чарльз со своей супругой Камиллой.

[Ахмад Мохамад Халифа, администратор отеля]:

«В отеле нет электричества, вместо него используем свечи и газовые фонари. Несмотря на это, люди со всего мира приезжают сюда и живут в отеле. У нас бывают туристы из США и Европы».

Отель вырос на руинах древней крепости. Его стены сделаны из соляных кирпичей. Для их соединения использовали только природные материалы. Такие стены служат естественной защитой от палящего солнца. В течении дня они накапливают тепло, а ночью защищают постояльцев от холода.

Из окаменевшей соли изготавливают также некоторую мебель и элементы декора.

[Мохамед Ахмад, рабочий]:

«В этой мастерской ещё 20 лет назад начали делать соляные заготовки для строительства отеля в Джафаре. Из них также делают тумбочки, кровати, люстры, подсвечники и ночники».

Ещё одна особенность отеля – это кухня. В ресторане подают блюда, приготовленные только из экологически чистых продуктов. Всё необходимое выращивают в оазисе, и ничего не привозят из-за его пределов.

На территории есть и бассейн, окружённый пальмами. Воду для него берут из близлежащего озера, которое питают подземные источники.

Тем, кто решается сюда добраться, приходится преодолеть 600 километров от Каира. Оазис Сива также находится в 50 километрах от египетско-ливийской границы.