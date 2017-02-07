07 февраля 2017

Доклад ООН: в Афганистане пострадало рекордное число мирных граждан

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Миссия ООН по содействию Афганистану зарегистрировала рекордное число пострадавших среди мирного афганского населения в 2016 году. Подобные наблюдения она ведёт с 2009. В прошлом году из-за террористических атак и боевых действий погибло почти три с половиной тысячи человек, пострадали 7920 мирных жителей.

[Тадамити Ямамото, специальный представитель ООН по Афганистану]:
«В 2016 году миссия документально зарегистрировала 11 тысяч 418 погибших и раненых среди гражданского населения. По сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился на 3%».

Более 60% смертей и ранений вызваны нападениями экстремистской организации «Талибан» и группировки «Исламское государство», запрещённой в России и других странах.

В результате террористических атак ИГИЛ в 2016 году погибло и пострадало на 10% человек больше, чем в предыдущем. Атаки боевиков нацелены, в основном, на мусульман-шиитов.

[Тадамити Ямамото, специальный представитель ООН по Афганистану]:
«Я решительно осуждаю преднамеренные и неизбирательные нападения на гражданских лиц со стороны фанатичных членов ИГИЛ. Они отобрали жизни и искалечили десятки мирных граждан в 2016 году. Такие атаки направлены на усугубление конфликта и разделение афганского общества».

В прошлом году также было зарегистрировано на 24% больше погибших и раненых детей. Число убитых превысило 920. Пострадало более двух с половиной тысяч несовершеннолетних. Гибель и ранения детей, в основном, вызваны взрывами ранее неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, на 99% возросло число жертв авиударов ВВС США, воюющих на стороне афганской правительственной армии.

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