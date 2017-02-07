Франсуа Фийон извинился за скандал, но из гонки не вышел

Франсуа Фийон, кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы», сказал, что не откажется от президентской гонки, несмотря на скандал, в котором оказалась замешанной его жена Пенелоп. Он извинился за этот инцидент перед избирателями, но сказал, что ничего незаконного не совершал.

Как сообщают французские СМИ, жена Фийона получала зарплату из денег налогоплательщиков, но при этом не работала. Политик подтверждает, что он, ещё будучи депутатом, действительно в течение 15 лет нанимал жену в качестве своего помощника. Однако она в полной мере выполняла все свои обязательства. На своей должности супруга Фийона зарабатывала более 3600 евро в месяц.

На пресс-конференции в Париже Фийон сказал, что в прошлом среди депутатов было обычной практикой нанимать своих родственников. Теперь же это недопустимо.

[Франсуа Фийон, кандидат в президенты Франции]:

«Да, я нанимал свою жену в качестве коллеги. В то время она была моей коллегой. Она в течение 15 лет занимала эту должность и получала в среднем в месяц в 3677 евро. Это абсолютно оправданная зарплата для человека с образованием в сфере юриспруденции и литературы».

Фийон созвал пресс-конференцию после того, как члены его же партии призвали его выйти из президентской гонки и дать время на поиск нового кандидата.

Политик также сказал, что этот случай станет новым стартом для его кампании.

[Франсуа Фийон, кандидат в президенты Франции]:

«Я объявляю, что здесь сегодня вечером начинается новая кампания».

До скандала опросы показывали, что Франсуа Фийон – явный фаворит и имеет больше всего шансов на победу в выборах. Главным его соперником является лидер крайне правых Марин Ле Пен.

Однако теперь его рейтинги пошатнулись. В настоящее время одним из лидеров гонки называют Эммануэля Макрона, бывшего инвестиционного банкира. Он баллотируется как независимый кандидат.

Выборы во Франции пройдут в два тура. Первый состоится 23 апреля, второй намечен на 7 мая.