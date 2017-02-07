Дисквалификацию с российских легкоатлетов не снимут до ноября

Членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), вероятнее всего, не будет восстановлено до ноября этого года. Об этом сообщил глава независимой инспекционной комиссии ИААФ Руне Андерсен.

Снять дисквалификацию с ВФЛА смогут только после полного восстановления работы Российского антидопингового агентства.

[Руне Андерсен, глава комиссии ИААФ]:

«Ранее совет чётко заявил: пока не функционирует РУСАДА, восстановления не будет. В мае проведут тестирование, и, если всё пойдёт по плану, то до ноября 2017 года его деятельность будет полностью восстановлена. А это значит, что мы не рекомендуем снимать дисквалификацию с России и с Всероссийской федерации лёгкой атлетики до тех пор».

Таким образом, российская сборная пока по-прежнему не сможет участвовать в международных соревнованиях, включая Чемпионат мира по лёгкой атлетике-2017. Он пройдёт в Лондоне в августе.

Между тем, отдельные российские спортсмены могут подавать заявки на участие в состязаниях, но только под нейтральным флагом.

[Руне Андерсен, глава комиссии ИААФ]:

«С июня прошлого года существует возможность для спортсменов подавать заявки на участие в международных соревнованиях. Эта возможность до сих пор сохраняется».

Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики дисквалифицировали в ноябре 2015 года. Этого произошло после того, как Всемирное антидопинговое агентство приостановило членство РУСАДА из-за выявленных случаев приёма допинга среди российских легкоатлетов.

В связи с дисквалификацией российская сборная легкоатлетов не смогла участвовать в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.