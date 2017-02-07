ЕС надеется на возобновление переговоров о ТТИП с США

Европейский союз всё ещё видит шанс на заключение с США Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства (ТТИП). Об этом сказал вице-председатель Еврокомиссии Юрки Катайнен. По словам Катайнена, Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании критиковал торговые соглашения США с Азией, а также Североамериканскую зону свободной торговли. Но конкретно о ТТИП не высказывался.

[Юрки Катайнен, вице-председатель Еврокомиссии]:

«Давайте скажем так: надежда всё ещё есть, поскольку мы верим в торговлю по правилам, которая помогает контролировать глобализацию. Это способ привнести в международную торговлю социальные и экологичные ценности. Вот почему мы хотим продолжить переговоры с американцами».

В то же время, всё больше интереса в подобных соглашениях с Евросоюзом проявляют Индия, ближневосточные страны и Китай. По словам Катайнена, они опасаются, что при Трампе Вашингтон будет вести протекционистскую политику.

[Юрки Катайнен, вице-председатель Еврокомиссии]:

«Многие не европейские страны связывались с Еврокомиссией, поскольку боятся растущего протекционизма. Они боятся усиления обособленности и видят в ЕС стабильного партнёра, который действует по правилам».

Бывший премьер-министр Финляндии отметил, что уже весной этого года представители ЕС намерены провести переговоры с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. Стороны обсудят возможность возобновления переговоров о зоне свободной торговли.