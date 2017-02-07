Пингвины развлекают посетителей в ресторане Джакарты

Ресторан морепродуктов в одном из торговых центров фешенебельного района индонезийской столицы – новая тема для всеобщих обсуждений.

Он открыл свои двери в декабре прошлого года. Его изюминка — аквариум во всю стену, в котором плавают пингвины.

Животных одолжили у индонезийского сафари-парка, который находится в двух часах езды от Джакарты. Как ожидается, здесь они останутся, как минимум, на два года.

Основатели проекта говорят, что это уже третье поколение пингвинов Гумбольдта, которое выросло в Индонезии, поэтому эти малыши привычны к более тёплому климату.

[Лео Луманто, представитель проекта]:

«Этот ресторан – часть проекта «Аквариум Джакарты». Мы решили сначала открыть ресторан, а уже потом — отдельный аквариум. Главная концепция – это образование и развлечение в одном месте».

В рамках образовательной программы дважды в день посетители могут покормить пингвинов. В аквариум допускаются 2-3 человека, включая детей. Кормёжка длится от 10 до 15 минут.

[посетительница ресторана]:

«Мы живём в городе и редко видим пингвинов, не знаем, как они выглядят. Дети видят их только в книгах, и часто у них нет возможности увидеть их вживую».

В ресторане говорят, что для пингвинов созданы хорошие условия. Температура воды в аквариуме – 18-25 градусов, а камни напоминают южноамериканское побережье, откуда пингвины родом. Смотрители также говорят, что следят, чтобы животные не переедали.

Впрочем, не всем такая идея нравится. Ранее в этом году здесь прошёл протест активистов. Они настаивали на том, что пингвины должны жить в дикой природе, а не в торговом центре.

Несмотря на это, ресторан продолжает привлекать посетителей. А проект «Аквариум Джакарты» обещает открыть подобные заведения и в других городах Индонезии.