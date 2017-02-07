07 февраля 2017

На фестивале снега в Саппоро представили более 200 скульптур

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В японском городе Саппоро на острове Хоккайдо — торжественное открытие ежегодного фестиваля снега. Профессиональные скульпторы из разных уголков страны представляют более 200 снежных творений.

Одна из главных достопримечательностей в этом году — скульптура парижской Триумфальной арки. Она всего в три раза меньше оригинала. Рядом с аркой под мелодию японского гимна торжественно поднимают французский флаг.

Не забыли скульпторы и про японского комедианта Пико Таро. В прошлом году его песня стала вирусным хитом в мировых чартах. Конечно, не обошлось и без самих героев песни – ананаса и яблока, проткнутых ручкой.

Эту же тему обыграли и с участием образа нового американского президента Дональда Трампа. Автор создал скульптуру его головы с открытым ртом и рукой, которая держит яблоко, проткнутое ручкой.

На фестивале также можно встретить персонажей мультфильмов и знаковых кинолент. Среди них – снежная Годзилла, которая, правда, не внушает никакого ужаса.

Большой популярностью пользуется скульптурная композиция, посвящённая культовой космической саге «Звёздные войны». На переднем плане – Кайло Рен – джедай, перешедший на Тёмную сторону силы. Чуть позади – дроиды R2-D2 и BB-8.

Фестиваль снега проходит в Саппоро в 68-й раз. Он продлится до 12 февраля. Организаторы ожидают более двух миллионов посетителей из разных стран.

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