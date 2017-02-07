Запущен самый длительный пассажирский рейс

Самолёт авиакомпании Qatar Airways во вторник вылетел из Окленда, столицы Новой Зеландии, в главный город Катара. В Доху он прибудет только через 17 часов 30 минут. Это будет самый продолжительный беспосадочный пассажирский перелёт в мире.

Такой рейс свяжет две столицы на постоянной основе. Для перелётов используют Boeing 777. Самолёты будут пересекать десять часовых поясов и преодолевать расстояние в 14 тысяч 534 километра.

До этого этот же самолёт прилетел из Дохи в Окленд. Прибыл раньше, пробыв в небе 16 часов 23 минуты.

Предыдущим рекордсменом была тоже ближневосточная авиакомпания — Emirates. В 2016 году она начала выполнять перелёты Дубай-Окленд. Самолёты преодолевают расстояние в 14 тысяч 200 километров.

А рекорд по самому длинному маршруту полёта принадлежит авиакомпании Air India. Её самолёты летают из Дели в Сан-Франциско, покрывая расстояние в 15 тысяч 298 километров за 14 с половиной часов.

Впрочем, до абсолютного рекорда этим авиакомпаниям всё равно далеко. В прошлом выполнялись и более продолжительные рейсы. Абсолютное первенство удерживает Сингапур. Самолёты Singapore Airlines летали из столицы в американский Ньюарк. За 19 часов они пролетали 15 тысяч 300 километров. Однако позже от рейса отказались из-за слишком большого расхода топлива.