В Боливии открыли музей на $7 млн, посвящённый президенту

Президент Боливии Эво Моралес принял участие в церемонии открытия нового музея стоимостью семь миллионов долларов. Он посвящён ему самому, а также индейцам-аймара, живущим в его родном городке Оринока. Сам президент – также представитель этой коренной народности Боливии.

Музей начали строить высоко в горах в Ориноке в 2006 году, когда Эво Моралес вступил в должность главы государства. В его стенах теперь хранятся сотни подарков, сделанных президенту, фотографии, видеозаписи и археологические экспонаты.

Эво Моралес считает, что музей имеет важное историческое и культурное значение.

[Эво Моралес, президент Боливии]:

«Музей – это наследие пакта единения и всех социальных движений, целью которых было освобождение нашего народа. Братья и сёстры, мы наслаждаемся этими минутами радости только благодаря единству боливийского народа».

Боливийские власти говорят: новый музей стал самым крупным и современным в Латинской Америке. В то же время критики называют строительство дорогостоящего выставочного комплекса пустой тратой денег. Он находится в 400 километрах от Ла-Паса и вряд ли привлечёт туристов.

Музей разделён на три крыла. Каждому дано название в честь мифических животных из боливийского фольклора.

Экспонаты рассказывают об истории страны. Акцент сделан на достижениях Эво Моралеса в должности главы Боливии. Президентские выборы он выиграл уже три раза подряд. Планировал выставить свою кандидатуру в четвёртый раз – в 2019 году. Однако референдум о возможности для него снова баллотироваться на эту должность прошёл не в пользу Моралеса. Против высказалось более 51% избирателей.

Эво Моралес стал первым за 400 лет представителем коренных народов Америки, который руководит Боливией.