На Луизиану обрушились торнадо, есть пострадавшие

[Рэнди Хесс, глава пожарной службы Мэдисонвилла]:

«Не ожидал всего этого, не думал, что будет настолько плохо. В этом квартале особенно плохо».

Разрушенные дома, сорванные крыши, поваленные столбы линий электропередач. Таковы последствия торнадо в южной части американского штата Луизиана. В регионе объявлено чрезвычайное положение.

Смерчей было несколько. Один из них пронёсся по восточной части города Новый Орлеан. Чудом жертв нет, но сообщается о десятках пострадавших. Двое из них получили тяжёлые травмы.

Вся семья этой женщины была дома. Дом разрушен, но люди целы.

[Арти Чейни, пострадавшая]:

«Облака двигались очень быстро. Тут я услышала этот звук. Дочь сказала, что как будто — поезд, и что наверное это смерч. Потом мы увидели летающие обломки. Прежде чем мы что-то поняли, он уже двигался на нас. Погас свет, мы побежали по коридору в спальню. А потом слышали звон стекла, двери… Честно говоря, думали, не выживем».

Она говорит, что всё длилось около восьми минут, но казалось, что целую вечность.

[Арти Чейни, пострадавшая]:

«Никто не получил физических повреждений, но мы пострадали эмоционально. Мы все выросли в этом доме. Все мои внуки, это всё воспоминания, и теперь всё уничтожено».

В результате нашествия смерчей несколько тысяч домов остались без света. Есть сообщения об утечках газа. Власти продолжают оценивать ущерб, нанесённый стихией.

Напомним, в 2005 году Новый Орлеан сильно пострадал от урагана «Катрина» — самого разрушительного в истории США. Тогда в городе погибло почти 2000 человек.