08 февраля 2017

На Луизиану обрушились торнадо, есть пострадавшие

| 0
Разрушенные дома, сорванные крыши, поваленные столбы линий электропередач. Таковы последствия торнадо в южной части американского штата Луизиана. В регионе объявлено чрезвычайное положение.

[Рэнди Хесс, глава пожарной службы Мэдисонвилла]:
«Не ожидал всего этого, не думал, что будет настолько плохо. В этом квартале особенно плохо».

Смерчей было несколько. Один из них пронёсся по восточной части города Новый Орлеан. Чудом жертв нет, но сообщается о десятках пострадавших. Двое из них получили тяжёлые травмы.

Вся семья этой женщины была дома. Дом разрушен, но люди целы.

[Арти Чейни, пострадавшая]:
«Облака двигались очень быстро. Тут я услышала этот звук. Дочь сказала, что как будто — поезд, и что наверное это смерч. Потом мы увидели летающие обломки. Прежде чем мы что-то поняли, он уже двигался на нас. Погас свет, мы побежали по коридору в спальню. А потом слышали звон стекла, двери… Честно говоря, думали, не выживем».

Она говорит, что всё длилось около восьми минут, но казалось, что целую вечность.

[Арти Чейни, пострадавшая]:
«Никто не получил физических повреждений, но мы пострадали эмоционально. Мы все выросли в этом доме. Все мои внуки, это всё воспоминания, и теперь всё уничтожено».

В результате нашествия смерчей несколько тысяч домов остались без света. Есть сообщения об утечках газа. Власти продолжают оценивать ущерб, нанесённый стихией.

Напомним, в 2005 году Новый Орлеан сильно пострадал от урагана «Катрина» — самого разрушительного в истории США. Тогда в городе погибло почти 2000 человек.

На Луизиану обрушились торнадо, есть пострадавшиеСША отменили политику «сухих и мокрых ног» для кубинцевПожар в Окленде: жертв уже 30На Таймс-сквер кромсают плохие воспоминания 2016 годаДо 25 возросло число жертв схода лавины в ИталииНад пустыней Аризоны летали в вингсьютах на скоростьМексиканский песо продолжил падениеПутешественников из США предупредили о риске терактов в ЕСYahoo объявила о возможном хищении данных миллиарда пользователейШоу поездов открывается в Нью-йоркском ботаническом саду

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.