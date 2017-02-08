Румыны не доверяют правительству и требуют его отставки

Тысячи демонстрантов заполнили поздно вечером во вторник площадь Победы в Бухаресте. Протесты в Румынии продолжаются больше недели. Они стали ответом на решение правительства Сорина Гриндяну принять законопроект о поправках в Уголовный кодекс и амнистии. Они могли бы позволить коррупционерам уходить от ответственности.

И хотя через неделю протестов правящие социал-демократы отозвали скандальный законопроект, демонстрации не утихают. Теперь люди требуют отставки премьер-министра и его Кабинета.

[протестующий]:

«Мы не доверяем этому правительству, потому что оно тайком ночью приняло законы, которые на руку коррумпированным политикам. Такому правительству больше нет доверия. Единственное, что нам теперь нужно – это отставка премьер-министра и правительства». [протестующий]:

«Мы будем приходить каждую ночь, пока они не подадут в отставку. Мы не против, если те же партии победят на выборах и назначат другое правительство. Но мы даём понять: нельзя злоупотребить доверием людей и остаться у власти. В нашей стране этого больше не будет».

Масштабные протесты начались в Румынии 31 января, когда правительство одобрило законопроект об изменениях в уголовном законодательстве. Нововведения позволили бы политикам и чиновникам, злоупотребившим властью, избегать наказания, если ущерб от их действий не превысил бы 48 тысяч долларов. Кроме того, некоторые категории осуждённых могли бы попасть под амнистию, если срок их заключения — не более пяти лет.

Румынские граждане опасались, что новые законы помогут уйти от ответственности лидеру Социал-демократической партии Ливиу Драгне. Он осуждён условно за взятки и махинации с избирательными бюллетенями.

Протесты, охватившие страну, стали самыми масштабными за последние 25 лет. Демонстрантов поддерживает президент Клаус Йоханнис.

Оппозиционные Национальная либеральная партия и Союз спасения Румынии потребовали выдвинуть вотум недоверия правительству Сорина Гриндяну. Кроме того, Конституционный суд Румынии начинает рассматривать жалобу Высшего совета магистратуры на действия Кабинета министров.