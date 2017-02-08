Японец работает над акустикой залов по всему миру

Концертный зал Suntory Hall в Токио. Именно с него более 30 лет назад началась карьера японского инженера Ясухисы Тоёты в качестве специалиста по акустике.

Его акустические системы предназначены для концертных залов, где исполняют классическую музыку. Известны тем, что распространяют звук утончённо и ненавязчиво. Среди прочих, Тоёта разработал акустическую систему и для концертного зала Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

[Ясухиса Тоёта, специалист по акустике]:

«При проектировании акустической системы концертного зала мы не используем микрофонов или громкоговорителей. Это живой звук, что очень важно. Для достижения такого эффекта важны два фактора: форма (концертного зала) и материалы, использованные во время строительства».

В концертных залах зрительские кресла теперь всё чаще располагают по принципу виноградника на склоне гор. При этом они окружают сцену. Благодаря такой конструкции каждый слушатель находится близко к оркестру.

Помимо расположения кресел, на акустику влияют и другие факторы. Например, толщина стен, их изгибы, материал, люстры и даже сами музыканты. По словам Ясухисы Тоёты, каждый зал требует индивидуального подхода.

[Ясухиса Тоёта, специалист по акустике]:

«И акустика, и дизайн всего зала – всё необходимо принять во внимание».

Талантливую работу японского специалиста высоко ценят музыканты.

[Пиетари Инкинен, дирижёр]:

«Зал в Suntory Hall близок к совершенству. Здесь можно играть любую музыку, акустика замечательная. Здесь роскошное эхо, и в то же время достаточно пространства для громкой музыки». [Кэико Манабэ, флейтистка]:

«В Suntory Hall я отлично слышу звучание всех инструментов, расположенных в разных местах. В этом зале мне легко играть в оркестре».

Директор Suntory Hall считает, что Тоёта опередил своё время, когда проектировал акустическую систему этого зала.

[Тэцуо Итимото, директор Suntory Hall]:

«Зал был построен с использованием самых передовых технологий того времени. Поэтому Suntory Hall признан одним из ведущих залов в мире».

Ясухиса Тоёта также занимался акустическим проектированием театральных и концертных залов в США, Франции, Германии, Финляндии и Китае.