Освобождённый от ИГИЛ христианский город — в руинах

Группа местных жителей прибыла в некогда процветающий иракский город Каракош близ Мосула, чтобы стереть и закрасить все надписи боевиков «Исламского государства». Правительственная армия Ирака выбила отсюда группировку три месяца назад. Теперь люди постепенно возвращаются.

Когда-то здесь проживало около 50 тысяч человек, преимущественно — христиане. Сегодня город в руинах. Многие говорят, что здесь пока небезопасно. Первый шаг – убрать всю военную пропаганду ИГИЛ. Затем город хотят постепенно восстановить.

[местная жительница]:

«Надписи на стенах и всё остальное – это просто краска. Там один слой. Их можно легко стереть, просто краска, её можно убрать».

Впрочем, люди говорят, что перед ними стоят и более сложные задачи.

[местная жительница]:

«Мы должны измениться внутри, изменить идеологию и представления о человечности. Нужно, чтобы другие нас полюбили, и чтобы мы любили других, чтобы мы понимали и нас понимали, чтобы мы сосуществовали вместе. Это сложно, очень сложно. На это потребуется не одно поколение».

Большинство жителей Каракоша бежали в курдские города на севере Ирака. Некоторые перебрались в другие страны.

Другой местный житель говорит, что международное сообщество не должно забывать о судьбе иракских меньшинств.

[местный житель]:

«Нам нужны гарантии от международного сообщества, что этого больше не произойдёт. Эти меньшинства живут в обществе с древних времён, они составляют наследие этой страны. Всем в мире нужно серьёзно подумать, как можно помочь людям, которые были тут последние 6000 лет».

Раньше в городе проживало большое сообщество учёных и преподавателей. Сегодня улицы пустынны.

[местная жительница]:«К чему мы можем вернуться? К руинам? В какой город нам возвращаться? В разрушенный город?»

Впрочем, многие настроены на то, чтобы остаться здесь. Среди таких — этот мужчина. Два его брата уехали в Великобританию и Францию.

[местный житель]:«Мы должны оставаться там, где наши корни. Мы не хотим уезжать и эмигрировать куда-то, чтобы жить в маленькой квартирке и ждать, когда тебе выделять 500 фунтов или долларов в месяц».

Каракош находился под контролем ИГИЛ с августа 2014 года.