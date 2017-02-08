Освобождённый от ИГИЛ христианский город — в руинах

Группа местных жителей прибыла в некогда процветающий иракский город Каракош близ Мосула, чтобы стереть и закрасить все надписи боевиков «Исламского государства». Правительственная армия Ирака выбила отсюда группировку три месяца назад. Теперь люди постепенно возвращаются.
Когда-то здесь проживало около 50 тысяч человек, преимущественно — христиане. Сегодня город в руинах. Многие говорят, что здесь пока небезопасно. Первый шаг – убрать всю военную пропаганду ИГИЛ. Затем город хотят постепенно восстановить.
[местная жительница]:
«Надписи на стенах и всё остальное – это просто краска. Там один слой. Их можно легко стереть, просто краска, её можно убрать».
Впрочем, люди говорят, что перед ними стоят и более сложные задачи.
[местная жительница]:
«Мы должны измениться внутри, изменить идеологию и представления о человечности. Нужно, чтобы другие нас полюбили, и чтобы мы любили других, чтобы мы понимали и нас понимали, чтобы мы сосуществовали вместе. Это сложно, очень сложно. На это потребуется не одно поколение».
Большинство жителей Каракоша бежали в курдские города на севере Ирака. Некоторые перебрались в другие страны.
Другой местный житель говорит, что международное сообщество не должно забывать о судьбе иракских меньшинств.
[местный житель]:
«Нам нужны гарантии от международного сообщества, что этого больше не произойдёт. Эти меньшинства живут в обществе с древних времён, они составляют наследие этой страны. Всем в мире нужно серьёзно подумать, как можно помочь людям, которые были тут последние 6000 лет».
Раньше в городе проживало большое сообщество учёных и преподавателей. Сегодня улицы пустынны.[местная жительница]:
«К чему мы можем вернуться? К руинам? В какой город нам возвращаться? В разрушенный город?»
Впрочем, многие настроены на то, чтобы остаться здесь. Среди таких — этот мужчина. Два его брата уехали в Великобританию и Францию.[местный житель]:
«Мы должны оставаться там, где наши корни. Мы не хотим уезжать и эмигрировать куда-то, чтобы жить в маленькой квартирке и ждать, когда тебе выделять 500 фунтов или долларов в месяц».
Каракош находился под контролем ИГИЛ с августа 2014 года.