«Карманную» барабанную установку создали в Швеции

Увлечённый ударник Филип Робертсон готов бить в барабаны в любое время суток. Однако теперь, вместо того чтобы отправляться в студию с хорошей звукоизоляцией, он может заниматься прямо в центре шведского города Мальмё.

Робертсон – один из основателей стартапа Freedrum. Он создал виртуальную барабанную установку, которую можно носить с собой в кармане.

Всё, что нужно – приложение на планшете или смартфоне, а также передатчики, закреплённые на ногах и барабанных палочках.

Конечно, реальную барабанную установку виртуальная полностью заменить не может. Но репетировать теперь можно намного дольше.

[Филип Робертсон, создатель виртуальной барабанной установки]:

«Мы не пытаемся создать замену, мы пытаемся предоставить возможность для тренировок в промежутках между репетициями. Ведь, например, поздно вечером вы у себя дома не сможете играть на барабанной установке, даже электронной, поскольку она будет создавать шум. Теперь же можно играть на диване, на кухне или даже в своей кровати».

Сенсоры улавливают движения барабанщика, а приложение воссоздаёт соответствующий звук.

[Филип Робертсон, создатель виртуальной барабанной установки]:

«Сенсоры могут понять угол и направление палочки. Таким образом, система понимает, по какому барабану в определённое время ударяет палочка. Также можно играть тихо или громко».

Проект основали в августе 2015. В декабре прошлого года стартап успешно провёл онлайн-кампанию по сбору средств. Ему удалось получить 620 тысяч долларов. Изначально требовалось только 150 тысяч. В ноябре этого года компания планирует начать поставку виртуальных установок. Стоимость комплекта – около 100 долларов США.