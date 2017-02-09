Подводный музей в Красном море будет спасать экосистему

Слон, сделанный из бытовых отходов, и другие необычные скульптуры – всё это экспонаты подводного музея в Красном море. Он расположился рядом с курортным городом Дахаб. Создают его египетские дайверы.

Но их работа – не только дань искусству. Они стремятся поддержать жизнь морской экосистемы. Со временем эти скульптуры станут домом для многих подводных обитателей, заменяя собой исчезающие коралловые рифы.

Сюда также будет интересно погружаться дайверам.

[Абд Эль Рахман Эльмеккави, морской биолог]:

«Мы наносим вред рифам в Персидском заливе и Красном море, поэтому нам нужны альтернативные места для дайвинга – для начинающих и опытных ныряльщиков. В то же время они смогут не погружаться вблизи коралловых рифов. Если мы уменьшим воздействие на них, они восстановятся».

Энтузиасты переместили на морское дно уже шесть скульптур. Эта станет седьмой. Она сделана из сотен гранитовых плит. Щели между ними будут прибежищем для морских животных.

[Сами Солла, участник проекта I-DIVE Tribe]:

«Статуя создана так, чтобы стать искусственным рифом, когда морские обитатели поселятся в ней».

Сначала статую собирают, потом нумеруют все части, затем разбирают и перевозят их к морю. На морском дне сборка повторится. На всю работу по созданию этой скульптуры потребовалось восемь часов. Выполняли её 25 участников проекта.

Египетские дайверы намерены и дальше пополнять подводный музей новыми экспонатами.