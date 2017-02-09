09 февраля 2017

Красный Крест приостанавливает работу в Афганистане

| 0
Международный Комитет Красного Креста приостанавливает свою деятельность на территории всего Афганистана. Такое решение было принято после того, как в ходе обстрела погибли шесть сотрудников организации, ещё двое пропали без вести.

[Доминик Штилхарт, представитель МККК]:
«Мы решили приостановить операции по всей стране. Этот ужасный инцидент сильно шокировал всех сотрудников, в первую очередь – афганских. Мы глубоко соболезнуем семьям (погибших)».

Нападение произошло на севере страны в провинции Джаузджан. Работники МККК доставляли гуманитарный груз в районы, пострадавшие от сильных снегопадов.

[Доминик Штилхарт, представитель МККК]:
«Мы считаем, что эта атака была чётко нацелена на конвой МККК. Он двигался по дороге, которую мы регулярно используем, в районе, который мы хорошо знаем. Наша команда собиралась доставить очень необходимую помощь общинам на севере Афганистана».

По данным властей провинции Джаузджан, нападение могли совершить боевики террористической группировки «Исламское государство», которая запрещена в России и во многих других странах. В настоящее время в регионе идёт спецоперация по поиску пропавших сотрудников МККК.

Гуманитарная организация планирует возобновить деятельность, когда будут выяснены обстоятельства нападения.

[Доминик Штилхарт, представитель МККК]:
«В Афганистане очень сложная обстановка с точки зрения безопасности. Мы много работаем над тем, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников и этой части страны, этой дороги, которую мы считали достаточно безопасной, насколько это вообще возможно в Афганистане».

Международный Комитет Красного Креста работает в Афганистане более 30 лет.

В декабре прошлого года на территории этой страны также был похищен испанский сотрудник организации. Спустя четыре недели похитители отпустили заложника.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.