Красный Крест приостанавливает работу в Афганистане

[Доминик Штилхарт, представитель МККК]:

«Мы решили приостановить операции по всей стране. Этот ужасный инцидент сильно шокировал всех сотрудников, в первую очередь – афганских. Мы глубоко соболезнуем семьям (погибших)». Нападение произошло на севере страны в провинции Джаузджан. Работники МККК доставляли гуманитарный груз в районы, пострадавшие от сильных снегопадов. [Доминик Штилхарт, представитель МККК]:

«Мы считаем, что эта атака была чётко нацелена на конвой МККК. Он двигался по дороге, которую мы регулярно используем, в районе, который мы хорошо знаем. Наша команда собиралась доставить очень необходимую помощь общинам на севере Афганистана».

Международный Комитет Красного Креста приостанавливает свою деятельность на территории всего Афганистана. Такое решение было принято после того, как в ходе обстрела погибли шесть сотрудников организации, ещё двое пропали без вести.

По данным властей провинции Джаузджан, нападение могли совершить боевики террористической группировки «Исламское государство», которая запрещена в России и во многих других странах. В настоящее время в регионе идёт спецоперация по поиску пропавших сотрудников МККК.

Гуманитарная организация планирует возобновить деятельность, когда будут выяснены обстоятельства нападения.

[Доминик Штилхарт, представитель МККК]:

«В Афганистане очень сложная обстановка с точки зрения безопасности. Мы много работаем над тем, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников и этой части страны, этой дороги, которую мы считали достаточно безопасной, насколько это вообще возможно в Афганистане».

Международный Комитет Красного Креста работает в Афганистане более 30 лет.

В декабре прошлого года на территории этой страны также был похищен испанский сотрудник организации. Спустя четыре недели похитители отпустили заложника.