Красный Крест приостанавливает работу в Афганистане

[Доминик Штилхарт, представитель МККК]:
«Мы решили приостановить операции по всей стране. Этот ужасный инцидент сильно шокировал всех сотрудников, в первую очередь – афганских. Мы глубоко соболезнуем семьям (погибших)».
Нападение произошло на севере страны в провинции Джаузджан. Работники МККК доставляли гуманитарный груз в районы, пострадавшие от сильных снегопадов.
[Доминик Штилхарт, представитель МККК]:
«Мы считаем, что эта атака была чётко нацелена на конвой МККК. Он двигался по дороге, которую мы регулярно используем, в районе, который мы хорошо знаем. Наша команда собиралась доставить очень необходимую помощь общинам на севере Афганистана».
По данным властей провинции Джаузджан, нападение могли совершить боевики террористической группировки «Исламское государство», которая запрещена в России и во многих других странах. В настоящее время в регионе идёт спецоперация по поиску пропавших сотрудников МККК.
Гуманитарная организация планирует возобновить деятельность, когда будут выяснены обстоятельства нападения.
[Доминик Штилхарт, представитель МККК]:
«В Афганистане очень сложная обстановка с точки зрения безопасности. Мы много работаем над тем, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников и этой части страны, этой дороги, которую мы считали достаточно безопасной, насколько это вообще возможно в Афганистане».
Международный Комитет Красного Креста работает в Афганистане более 30 лет.
В декабре прошлого года на территории этой страны также был похищен испанский сотрудник организации. Спустя четыре недели похитители отпустили заложника.