В Перу ввели ЧП, чтобы не допустить эпидемии денге

В трёх регионах перу введён режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения. После обрушившихся на страну наводнений власти опасаются начала эпидемий денге, Зики и чикунгуньи. Среди принятых мер — окуривание территорий.

В этом году «Большая вода» уже унесла жизни 25 перуанцев, почти 250 тысяч человек пострадало в 24 регионах. В трёх из них сильно повреждена инфраструктура, нет доступа к чистой воде. Много домов затоплены грязью. Это идеальная среда для размножения комаров, которые переносят опасные вирусы.

[Фернандо Завала, премьер-министр Перу]:

«Принимая во внимание повышенный риск для здоровья населения в затопленных районах, включающий сбои в работе водопроводных и канализационных систем, сегодня мы объявляем чрезвычайное положение в сфере здравоохранения. Оно продлится 90 дней в регионах Ламбаеке, Пьюра и Тумбес».

В Перу уже выявили не менее 80 случаев заболевания лихорадкой денге. Она не лечится и обычно проходит сама собой, однако в 5 процентах случаев может оказаться смертельной, если не выявить болезнь на ранней стадии.

В населённые пункты, которые сильнее всего пострадали от наводнений, власти уже доставили 170 тонн гуманитарной помощи, включая питьевую воду. Для помощи людям также направлено более 3000 военных.

При этом прогнозы метеорологов остаются неутешительными. Дожди будут идти в регионе до апреля.