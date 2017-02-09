Балканские страны разрабатывают миграционный «план Б»

Представители более десяти стран центральной и южной Европы в среду договорились разработать план по сдерживанию потока мигрантов. Он будет задействован в случае, если Турция разорвёт соответствующее соглашение с Евросоюзом.

Так называемый «план Б» хотят подготовить уже к концу апреля. Он включит более тесное военное и гражданское взаимодействие для защиты границ.

Соглашение между Турцией и ЕС заключили около года назад. Оно привело к значительному сокращению числа мигрантов, которые прибывают по морю из Турции в Грецию, а затем по балканскому маршруту пытаются добраться до западной Европы. Впрочем, отношения между сторонами за это время значительно ухудшились. Анкара неоднократно грозилась разорвать соглашение, если Брюссель не выполнит всех договорённостей.

Представители министерств внутренних дел и обороны 16 стран, от Греции до Польши, подписали совместную декларацию. Она подразумевает создание общих правил для полиции, военных и чиновников в рамках антикризисного плана.

[Якуб Ландовский, замминистра обороны Чехии]:

«У нас есть прекрасная возможность подготовить нечто действительно необходимое, и это «план Б» на случай, если потерпит крах договор между ЕС и Турцией».

В 2015 году в Европу устремился небывалый поток мигрантов — в основном, из охваченных военными конфликтами Сирии и Ирака. Миграционный кризис обнажил большие различия во взглядах на ситуацию между странами-членами блока.

[Ханс Петер Доскоциль, министр обороны Австрии]:

«Я уверен, что это может стать моделью для Европейского союза, думаю, ЕС должен следовать нашему примеру».

Согласно договору Турция-ЕС, Анкара согласилась перекрыть путь мигрантам в Грецию в обмен на финансовую помощь и отмену визового режима для турецких граждан. ЕС также согласился ускорить переговоры о присоединении Турции к блоку.

Однако позже для отмены виз Брюссель потребовал от Анкары изменить антитеррористическое законодательство. Отношения ухудшились ещё больше после попытки военного переворота в Турции. ЕС раскритиковал власти за серию облав и арестов.

Это уже не первая подобная встреча в Вене. В прошлом году на аналогичном заседании балканские страны договорились ввести пограничный контроль.