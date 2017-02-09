Куба проводит нефтегазовый саммит для привлечения инвесторов

На Кубе проходит первый международный нефтегазовый саммит. Его цель – привлечь инвесторов в местную индустрию и выразить поддержку иностранным компаниям, заинтересованным во входе на рынок.

Трёхдневное мероприятие посетят представители таких компаний, как Sherritt, CNPC, Melbana Energy и государственная нефтегазовая компания Венесуэлы. Встречи организованы Министерством энергетики Кубы, а также государственной компанией Cuba-Petroleum.

Представители кубинских корпораций сообщили о текущих инвестиционных возможностях: от получения лицензий для работы на острове до законодательных правил в сфере.

[Педро Сорсано, директор Cuba-Petroleum]:

«Ситуация с ценами на нефть в мире не способствует привлечению инвестиций в нефтяной сектор. Мы должны сохранить уверенность в стабильности Cuba-Petroleum ради будущего нефтяного бизнеса».

Замминистра энергетики Кубы обрисовал перспективы поиска месторождений нефти на территории острова, а также в глубоководных зонах Мексиканского залива.

При этом иностранные предприниматели считают, что этот период может быть интересным для американских инвестиций, даже несмотря на неопределённость в связи с приходом в Белый дом Дональда Трампа.

[Кертис Эверт, представитель Sherritt]:

«Куба продвигает свой офшорный сектор уже несколько лет. Сейчас хороший момент, чтобы на него зайти, особенно на фоне улучшения отношений между странами в 2015-2016 годах».

Впрочем, заинтересованы в инвестициях не только американские, но и китайские компании. Некоторые из них уже ведут на Кубе сейсморазведку.

В настоящее время Куба производит более 40% потребляемой в стране нефти. При этом, она сильно зависит от Венесуэлы, своего главного поставщика дешёвых энергоносителей.