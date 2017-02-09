Как животные в зоопарке Детройта День св. Валентина отмечали

[Элизабет Эйрбоф, куратор зоопарка Детройта]:

«Мы раздаём различные изумительные угощения многим нашим питомцам: от птиц до млекопитающих. У нас живут пингвины, верблюды, волки, которые прямо за мной, белые медведи, тюлени и много других животных. Мы помогаем им получить удовольствие и развлечься».

Праздничное настроение воцарилось среди обитателей детройтского зоопарка. Они уже начали отмечать предстоящий День святого Валентина. Смотрители подготовили для них угощения в форме сердец.

Белых медведей угостили ледяными сердцами с замороженной в них морковкой. Ледяные лакомства получили также лани и верблюды.

[Элизабет Эйрбоф, куратор зоопарка Детройта]:

«Мы часто так делаем. Заполняем ведро водой и замораживаем в нём всякие лакомства – рыбу и многое другое. Многим животным это нравится, потому что они могут поиграть с этим, могут потренировать свои природные навыки и в то же время насладиться угощением».

Волкам достались сердца, которые надо развернуть, чтобы добраться до начинки. Именно этим они с удовольствием и занялись.

К пингвинам подход особый. Им подарили ярко раскрашенные камни. Их самцы дарят своей избраннице.

В общем, скучать обитателям зоопарка в этот день нет времени. Ну а посетители тоже получают удовольствие, наблюдая, как забавляются животные.