Как животные в зоопарке Детройта День св. Валентина отмечали

[Элизабет Эйрбоф, куратор зоопарка Детройта]:
«Мы раздаём различные изумительные угощения многим нашим питомцам: от птиц до млекопитающих. У нас живут пингвины, верблюды, волки, которые прямо за мной, белые медведи, тюлени и много других животных. Мы помогаем им получить удовольствие и развлечься».
Белых медведей угостили ледяными сердцами с замороженной в них морковкой. Ледяные лакомства получили также лани и верблюды.
[Элизабет Эйрбоф, куратор зоопарка Детройта]:
«Мы часто так делаем. Заполняем ведро водой и замораживаем в нём всякие лакомства – рыбу и многое другое. Многим животным это нравится, потому что они могут поиграть с этим, могут потренировать свои природные навыки и в то же время насладиться угощением».
Волкам достались сердца, которые надо развернуть, чтобы добраться до начинки. Именно этим они с удовольствием и занялись.
К пингвинам подход особый. Им подарили ярко раскрашенные камни. Их самцы дарят своей избраннице.
В общем, скучать обитателям зоопарка в этот день нет времени. Ну а посетители тоже получают удовольствие, наблюдая, как забавляются животные.