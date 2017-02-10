Производство оливкового масла в Алжире под угрозой из-за засухи

На плодородных землях провинции Беджая в Алжире оливковые деревья растут в окружении гор с белоснежными вершинами.

Традиционно урожай здесь собирают вручную. Из плодов производят оливковое масло, известное во всём мире своим качеством.

Этим ремеслом здешние фермеры занимаются не одно столетие. Знания передают из поколения в поколение.

Впрочем, в настоящее время они переживают не лучшие времена. Урожая всё меньше из-за продолжительной засухи. К этому добавляется и увеличение расходов на оплату труда.

[Ачур Лалу, сборщик оливок]:

«В этом году меньше оливок, чем в прошлые. Деревья голые. Дождя нет. В этом году шёл снег, поэтому в следующем оливок будет больше».

Уменьшение урожая сказалось на цене на местную продукцию. Она стала дороже. В результате многие алжирцы были вынуждены покупать более дешёвое импортированное оливковое масло, которое хуже по качеству.

А фермеры, тем временем, из года в год ожидают больше осадков.

[Найма, местная жительница]:

«Каждый год не похож на предыдущий. Иногда оливок больше, иногда — меньше. Каждый раз по-разному».

Местные жители называют своё масло «жидким золотом». Говорят, что оно приносит пользу.

[Джамила, местная жительница]:

«Это традиция наших предков. Мы собираем оливки, едим их и сохраняем здоровье».

На фабрике по производству масла работа кипит. Сначала плоды перетирают. Затем полученный сок фильтруют.

Владелец предприятия говорит: цены на оливковое масло растут каждый год.

[Белайн Ахмед, владелец фабрики по производству масла]:

«Цены высокие, потому что оливок мало. Количество оливок уменьшается с каждым годом. Люди не работают, воды нет, сложно найти работников, чтобы выращивать и собирать оливки, и такой труд дорогой».

В последние годы по всей стране начали появляться новые оливковые фермы. Однако, если не пойдут дожди, то Алжир может лишиться большей части своих знаменитых оливковых садов.