10 февраля 2017

В искусстве стрижки овец соревнуются в Новой Зеландии

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В Новой Зеландии на острове Южный проходит Чемпионат мира по стрижке овец. Участники соревнуются в шести категориях, включая традиционную стрижку ножницами и машинную стрижку. Сюда съехались сотни специалистов из разных стран.

[Дэвид Фаган, организатор]:
«Раньше у нас никогда не было такого зала со множеством кресел, с такими удобствами повсюду. Это замечательно».

Соревнования по стрижке овец очень популярны в Австралии, Ирландии и Новой Зеландии. Впрочем, своеобразный вид спорта заинтересовал представителей и других стран, в том числе – японцев.

[Сюн Оиси, участник чемпионата]:
«Мы развели пока только десять или пятнадцать тысяч овец и до сих пор учимся стричь их. В общем, осваиваем направление».

Участников оценивают по балльной системе. Жюри учитывает скорость стрижки, её чистоту и состояние овец после процедуры, то есть животных травмировать не допускается.

[Хью Кондрон, комментатор]:
«Самый быстрый и самый чисто стригущий достигнет победы в финале конкурса».

Специалистам по стрижке овец предстоит участвовать в нескольких раундах. В них определятся финалисты. Они будут соревноваться ночью 11 февраля.

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