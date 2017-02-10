В искусстве стрижки овец соревнуются в Новой Зеландии

[Дэвид Фаган, организатор]:

«Раньше у нас никогда не было такого зала со множеством кресел, с такими удобствами повсюду. Это замечательно».

В Новой Зеландии на острове Южный проходит Чемпионат мира по стрижке овец. Участники соревнуются в шести категориях, включая традиционную стрижку ножницами и машинную стрижку. Сюда съехались сотни специалистов из разных стран.

Соревнования по стрижке овец очень популярны в Австралии, Ирландии и Новой Зеландии. Впрочем, своеобразный вид спорта заинтересовал представителей и других стран, в том числе – японцев.

[Сюн Оиси, участник чемпионата]:

«Мы развели пока только десять или пятнадцать тысяч овец и до сих пор учимся стричь их. В общем, осваиваем направление».

Участников оценивают по балльной системе. Жюри учитывает скорость стрижки, её чистоту и состояние овец после процедуры, то есть животных травмировать не допускается.

[Хью Кондрон, комментатор]:

«Самый быстрый и самый чисто стригущий достигнет победы в финале конкурса».

Специалистам по стрижке овец предстоит участвовать в нескольких раундах. В них определятся финалисты. Они будут соревноваться ночью 11 февраля.