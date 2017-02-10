10 февраля 2017

Северо-восток США — во власти непогоды

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На северо-востоке США закрыто много школ и предприятий, отменены тысячи авиарейсов. Регион — во власти непогоды.

По данным метеорологов, от Пенсильвании до Мэна выпадает до 8 сантиметров снега в час и дует ветер скоростью до 80 километров в час.

В Нью-Йорке — более миллиона школьников, и в четверг из-за снегопада занятия были отменены.

[Билл Де Блазио, мэр Нью-Йорка]:
«Сегодня у нас самая настоящая пурга. Вчера мы предупреждали людей, чтобы они готовились к непогоде. Мы также быстрее, чем обычно, приняли решение закрыть школы, когда увидели интенсивность этого шторма. Это необычно быстрый и интенсивный шторм».

Впрочем, кипение жизни в мегаполисе непогода, похоже, остановить не способна. Многие радуются снегу.

[жительница Нью-Йорка]:
«Мне нравится. Обувь и одежда мокрые, но это неважно. Мне нравится. Для меня это что-то невообразимое».

[жительница Нью-Йорка]:
«Я знаю, что многие не любят снег, а мне нравится. Погода суровая, но нужно выходить из дома».

[житель Нью-Йорка]:
«Немного скользко, но в остальном всё пока не так уж плохо».

Власти крупных городов, включая Нью-Йорк и Бостон, призвали жителей воздержаться от поездок на автомобилях.

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