В Ватикане обсуждали незаконную торговлю органами

В Ватикане состоялась международная конференция по борьбе с торговлей людьми и незаконной трансплантацией органов. Её организовал Папа римский Франциск. Накануне он заявил, что торговля органами является одним из самых серьезных преступлений.

В рамках Конференции разгорелись дебаты. В частности, с бывшим замминистра здравоохранения КНР Хуан Цзефу. Он попытался заверить собравшихся, что в Китае прекратили изъятие органов у заключённых, приговорённых к смертной казни.

Однако другие участники конференции привели факты продолжающихся нарушений и призвали провести независимое расследование.

[Алессандра Бенчини, член Сената Италии]:

«Почему мы приглашаем людей, которые совершали преступления, которые определённо совершали незаконные действия? Мой совет – извлечь пользу из этой встречи, положить конец незаконному изъятию органов и массовым убийствам на религиозной почве».

По данным независимых расследований, насильственное изъятие органов в Китае продолжается в больших масштабах. Источником органов служат узники совести. Это тибетцы, уйгуры, последователи домашних христианских церквей и приверженцы Фалуньгун, которых в Китае насчитывается до 100 миллионов.

[Катерина Ангелагополу, представитель DAFOH]:

«Мы хотим, чтобы Ватикан провёл независимое расследование и спросил китайскую делегацию об источниках органов для трансплантаций, проведённых до этого момента. Они должны проверить не только источники, а также должны призвать прекратить преследование практикующих Фалуньгун, которые продолжают оставаться источником органов».

Исследователи общались с практикующими, которые вышли из трудовых лагерей, изучали официальные данные, говорили с врачами и охранниками тюрем. Они пришли к выводу, что власти КНР более десяти лет поддерживают систему незаконной трансплантации органов.