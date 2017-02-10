В Ватикане обсуждали незаконную торговлю органами

В Ватикане состоялась международная конференция по борьбе с торговлей людьми и незаконной трансплантацией органов. Её организовал Папа римский Франциск. Накануне он заявил, что торговля органами является одним из самых серьезных преступлений.
В рамках Конференции разгорелись дебаты. В частности, с бывшим замминистра здравоохранения КНР Хуан Цзефу. Он попытался заверить собравшихся, что в Китае прекратили изъятие органов у заключённых, приговорённых к смертной казни.
Однако другие участники конференции привели факты продолжающихся нарушений и призвали провести независимое расследование.
[Алессандра Бенчини, член Сената Италии]:
«Почему мы приглашаем людей, которые совершали преступления, которые определённо совершали незаконные действия? Мой совет – извлечь пользу из этой встречи, положить конец незаконному изъятию органов и массовым убийствам на религиозной почве».
По данным независимых расследований, насильственное изъятие органов в Китае продолжается в больших масштабах. Источником органов служат узники совести. Это тибетцы, уйгуры, последователи домашних христианских церквей и приверженцы Фалуньгун, которых в Китае насчитывается до 100 миллионов.
[Катерина Ангелагополу, представитель DAFOH]:
«Мы хотим, чтобы Ватикан провёл независимое расследование и спросил китайскую делегацию об источниках органов для трансплантаций, проведённых до этого момента. Они должны проверить не только источники, а также должны призвать прекратить преследование практикующих Фалуньгун, которые продолжают оставаться источником органов».
Исследователи общались с практикующими, которые вышли из трудовых лагерей, изучали официальные данные, говорили с врачами и охранниками тюрем. Они пришли к выводу, что власти КНР более десяти лет поддерживают систему незаконной трансплантации органов.
[Маурицио Романи, член Сената Италии]:
«Мы сделали шаг вперед и подготовили закон против торговли органами, против насильственного изъятия органов. Поэтому, если Китай не покажет нам на практике, что их истинная цель в том, чтобы остановить это, я думаю, что приглашать китайских чиновников выступить на конференции в Италии — это оскорбление тех, кто погиб в ходе изъятия органов».
[Карлос Иглесиас Хименес, юрист из Испании]:
«Мы хотим сказать Ватикану и в особенности папе Франциску не позволять обманывать себя и манипулировать собой тем, кто совершил преступления по изъятию органов».