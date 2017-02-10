Взрыв на химзаводе в Китае разрушил общежитие рабочих

На химзаводе в городском округе Тунлин в Китае прогремел мощный взрыв. Инцидент произошёл в среду вечером. Изначально государственные СМИ сообщили, что пострадавших не было. Позже стало известно, что пострадали два сотрудника предприятия.

На следующий день после инцидента рабочие оценивали ущерб, нанесённый их жилищам. Их общежитие находится недалеко от завода.

В комнате Лю Чаобина обвалилась крыша, внутри всё разрушено.

[Лю Чаобин, рабочий химзавода в округе Тунлин]:

«Я лёг спать около десяти вечера и не знал, что случилось. Когда проснулся, увидел какой-то свет, услышал шум снаружи и никак не мог найти свою обувь – она была под обломками. Было очень страшно в тот момент. Я подумал, что это землетрясение».

Как сообщают СМИ, взрыв длился около десяти секунд. Город осветило словно днём. В социальных сетях появились кадры, на которых было видно большое яркое пламя. Огонь локализовали в четверг утром.

[Чэнь Чжишэн, рабочий химзавода в округе Тунлин]:

«Когда прогремел взрыв, я испугался и побежал в свою комнату в общежитие. Там пыль стояла столбом. Я спрятался под кроватью и не смел вылезти. Когда я выбрался из-под неё, в комнате кое-где горел огонь. Я затушил его».

Рабочие собрали то, что осталось от их имущества, и перешли жить в другой корпус общежития.

Местные власти сообщают, что, по предварительным данным, взрыв произошёл из-за возгорания горючего. Они также заявляют, что опасности утечки химических веществ нет.

Несчастные случаи на промышленных предприятиях в Китае происходят довольно часто. Власти обещают извлечь уроки из трагических событий, подобных техногенной катастрофе в порту в Тяньцзине. Она произошла в 2015 году. Из-за самовозгорания высохшей и нагревшейся на летнем солнце нитроцеллюлозы начался сильнейший пожар и прогремели взрывы. В результате погибло около 170 человек.