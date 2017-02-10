Музей памяти жертв геноцида открылся в Сребренице

Бывшие голландские миротворцы и боснийские мусульманки, потерявшие своих мужей и сыновей, вновь вспоминают страшные события 1995 года в Сребренице. Тогда во время гражданской войны сербские солдаты под командованием генерала Ратко Младича расстреляли 8000 боснийских мусульман. Это были мужчины и мальчики в возрасте от десяти до 65 лет.

Трагическим событиям посвятили новую выставку. Она будет работать в Сребренице постоянно.

[Хатиджа Мехмедовиц, боснийская мусульманка, потерявшая сына]:

«Это напоминание и предупреждение будущим поколениям о том, что такое больше не должно произойти ни с кем».

На выставке представлены различные экспонаты и более 500 фотографий. На одной из них – женщины и дети, разлучённые с мужчинами из их семей. В числе экспонатов — и военная форма миротворцев ООН. Под их защитой 10-15 тысяч боснийских мусульман должны были отойти через леса к городу Тузла. Однако колонна попала в засаду. Военные приняли бой, а мирные жители разбежались.

Голландские миротворцы также не смогли защитить Сребреницу от сербов без огневой поддержки. Кроме того, солдаты выгнали со своей базы нескольких боснийских мусульман и тем самым фактически способствовали их гибели. Это признал в 2011 году нидерландский суд.

Боснийская война длилась с 1992 по 95 годы. Она стала одним из самых кровавых вооружённых конфликтов, сопровождавших распад Югославии.

[Джерри Кремер, бывший военный хирург голландского батальона]:

«Это худший конфликт, самая тяжёлая гуманитарная катастрофа, которые произошли после Второй мировой войны в Европе. Очень важно, чтобы молодые люди знали: всем нужен мир, и такие бедствия не должны повторятся. Это предупреждение для всех».

В 2007 году Международный трибунал признал действия сербов в Сребренице преступлением геноцида. День памяти этой трагедии отмечается ежегодно 11 июля.