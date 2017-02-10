Три звезды «Мишлен» в 2017 присвоили ресторану в Альпах

Принадлежит ресторан бизнесмену Бернару Арно. А кулинарные шедевры создаёт шеф-повар Янник Аллено. Именно ему присвоили три звезды. До этого его удостоили трёх звезд за ресторан в Париже. Но Аллено решил перебраться повыше.
[Янник Аллено, шеф-повар ресторана «Le 1947»]:
«Это был образ из моего сна. Я сказал об этом [владельцу ресторана]. Это должен быть ресторан в горах, я должен создавать блюда там. Он сказал мне: «Янник, мы будем делать это здесь»».
Главная особенность «Le 1947» – изысканные соусы. Они объединяют различные ингредиенты блюд. Кроме этого, кухня ресторана считается здоровой.
[Янник Аллено, шеф-повар ресторана «Le 1947»]:
«Сегодня у нас есть возможность создавать необычные блюда, не примешивая к ним ничего. Думаю, соус — это 80 процентов привлекательности блюда. Это «глагол» французской кухни. Именно благодаря соусу составляющие блюда «говорят друг с другом», и благодаря соусу мы можем оценить хорошее вино».
«Le 1947» стал 27 рестораном Франции, который был удостоен трёх звёзд «Мишлен». В целом же справочник включил 616 заведений. 70 из них – новички, которым присвоили одну или больше звёзд.
В справочнике принята трёхуровневая градация. Одной звездой отмечают ресторан как таковой, двумя – кухню, а тремя – ещё и отменную работу шеф-повара.