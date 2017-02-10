10 февраля 2017

Три звезды «Мишлен» в 2017 присвоили ресторану в Альпах

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Если вы настоящий гурман и любите всё новое и необычное, то вам обязательно нужно побывать в одном ресторане высоко в Альпах. Только его в этом году гид «Мишлен» удостоил своей наивысшей оценки – трёх звёзд. Находится заведение «Le 1947» в Куршевеле – популярном французском горнолыжном курорте.

Принадлежит ресторан бизнесмену Бернару Арно. А кулинарные шедевры создаёт шеф-повар Янник Аллено. Именно ему присвоили три звезды. До этого его удостоили трёх звезд за ресторан в Париже. Но Аллено решил перебраться повыше.

[Янник Аллено, шеф-повар ресторана «Le 1947»]:
«Это был образ из моего сна. Я сказал об этом [владельцу ресторана]. Это должен быть ресторан в горах, я должен создавать блюда там. Он сказал мне: «Янник, мы будем делать это здесь»».

Главная особенность «Le 1947» – изысканные соусы. Они объединяют различные ингредиенты блюд. Кроме этого, кухня ресторана считается здоровой.

[Янник Аллено, шеф-повар ресторана «Le 1947»]:
«Сегодня у нас есть возможность создавать необычные блюда, не примешивая к ним ничего. Думаю, соус — это 80 процентов привлекательности блюда. Это «глагол» французской кухни. Именно благодаря соусу составляющие блюда «говорят друг с другом», и благодаря соусу мы можем оценить хорошее вино».

«Le 1947» стал 27 рестораном Франции, который был удостоен трёх звёзд «Мишлен». В целом же справочник включил 616 заведений. 70 из них – новички, которым присвоили одну или больше звёзд.

В справочнике принята трёхуровневая градация. Одной звездой отмечают ресторан как таковой, двумя – кухню, а тремя – ещё и отменную работу шеф-повара.

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