Начал работу Берлинский международный кинофестиваль

Директор Берлинского кинофестиваля Дитер Косслик и президент жюри Пол Верховен официально открыли 67-й Берлинале.

[Дитер Косслик, директор Берлинале]:

«Все сегодня об этом говорят. Нужно быть смелым, иначе делать своё дело не получится. Все в этом зале, кто вовлечён в процесс создания фильмов, знают: нужно быть смелым. Времена меняются, нужно быть смелым не только при создании фильмов, а смелым вообще».

Фестиваль начал свою работу вечером 9 февраля с показа дебютной картины французского режиссёра Этьена Комара. Драма «Джанго» — это исторический фильм, рассказывающий о жизни французского цыгана Джанго Рейнхардта – известного гитариста, который основал стиль «цганский джаз». Действия разворачиваются в 1943 году в оккупированной нацистами Франции.

Этот фильм – один из 18, представленных в основной программе. Они поборются за главные призы конкурса – золотых и серебряных медведей.

В состав жюри вошли голливудская звезда Мэгги Джилленхол, мексиканский актёр и режиссёр Диего Луна, немецкая актриса Юлия Йенч, исландский художник Олафур Элиассон, тунисский продюсер Дора Баучауча Форати и китайский режиссёр Ван Цюаньань.

Как ожидается, показы в рамках Берлинале посетят такие знаменитости, как Ричард Гир, Лора Линни, Патриша Кларксон, Роберт Паттинсон, Пенелопа Крус, Катрин Денёв и Сиенна Миллер. Завершится кинофестиваль 19 февраля.