10 февраля 2017

Начал работу Берлинский международный кинофестиваль

| 0
 

Директор Берлинского кинофестиваля Дитер Косслик и президент жюри Пол Верховен официально открыли 67-й Берлинале.

[Дитер Косслик, директор Берлинале]:
«Все сегодня об этом говорят. Нужно быть смелым, иначе делать своё дело не получится. Все в этом зале, кто вовлечён в процесс создания фильмов, знают: нужно быть смелым. Времена меняются, нужно быть смелым не только при создании фильмов, а смелым вообще».

Фестиваль начал свою работу вечером 9 февраля с показа дебютной картины французского режиссёра Этьена Комара. Драма «Джанго» — это исторический фильм, рассказывающий о жизни французского цыгана Джанго Рейнхардта – известного гитариста, который основал стиль «цганский джаз». Действия разворачиваются в 1943 году в оккупированной нацистами Франции.

Этот фильм – один из 18, представленных в основной программе. Они поборются за главные призы конкурса – золотых и серебряных медведей.

В состав жюри вошли голливудская звезда Мэгги Джилленхол, мексиканский актёр и режиссёр Диего Луна, немецкая актриса Юлия Йенч, исландский художник Олафур Элиассон, тунисский продюсер Дора Баучауча Форати и китайский режиссёр Ван Цюаньань.

Как ожидается, показы в рамках Берлинале посетят такие знаменитости, как Ричард Гир, Лора Линни, Патриша Кларксон, Роберт Паттинсон, Пенелопа Крус, Катрин Денёв и Сиенна Миллер. Завершится кинофестиваль 19 февраля.

Начал работу Берлинский международный кинофестивальForbes опубликовал список актёров, которым сильно переплатилиВ зоопарке Берлина узнали пол белого медвежонкаБезработица в Германии опустилась до рекордного уровняНамибийские племена подали в суд на ГерманиюМигрантов, которые добровольно покинули Германию, стало большеВ Лондоне фестиваль орхидей посвятили ИндииОглашены номинанты на «Оскар» 2017 годаТри четверти беженцев в Германии хотят работатьСвятой Николай раздал подарки в Рождественском поезде

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.