Шедевры Византии выставляет Третьяковская галерея

Познакомиться с шедеврами византийского искусства предлагает новая выставка в Третьяковской галерее. Небольшая экспозиция из 18 произведений показывает историю развития восточно-христианского искусства.

Вот работа XII века. Она современница иконы Владимирской Богоматери. В линиях складок хитонов и характере изображения лиц просматривается влияние античной культуры. И это неслучайно.

[Левон Нерсесян, сотрудник Третьяковской галереи]:

«Константинополь – это римский город. Византия – это окраина Римской империи. Для Византии это живая непрерывная традиция, к которой они постоянно возвращались. Вот почему в Византии не было Ренессанса, как в Европе… Это возвращение происходило постоянно, циклично».

На этом изображении Георгия Победоносца читается влияние западноевропейской культуры. Необычная объемная работа сделана в XIII веке, когда Византия пала под натиском крестоносцев. Святой Георгий изображён как рыцарь со щитом.

[Татьяна Карпова, замгендиректора Третьяковской галереи]:

«Обратите внимание на эту маленькую фигурку, которая припадает к ногам Георгия. Это судя по всему донатор. Человек, который заказал иконы, видимо, группе художников. Он в такой коленно-преклоненной позе изображаются у ног святого. Для личной своей молельни или храма небольшого если это была богатая семья».

Ряд памятников старины дошёл до нас не в полной сохранности. Отдать должное искусной работе древних мастеров может не каждый зритель.

[Левон Нерсесян, сотрудник Третьяковской галереи]:

«Это проблема всегда с древними памятниками, потому что человек обычный не всегда умеет фокусировать свое зрение. Он подходит, и ему кажется, что здесь вообще ничего нет, здесь всё битое, здесь какие-то разноцветные пятнышки полустёртые. Выбрать наиболее сохранный лик, увидеть, какой тонкий у него рисунок».

Между тем, символическое изображение в религиозной живописи средневековья часто усложняет восприятие картины для современного зрителя, рождая ряд предрассудков.

[Елена Санюкова, куратор выставки]:

«Часто существует гипотеза о том, что рисовали так, потому что не умели рисовать. Совершенно не так. Прекрасно умели рисовать. Они видели античные статуи, которые украшали их города, они на них учились рисовать. Но их задача была другая. Это не бытовые сцены, пейзажи, а прежде всего — божественный образ, который стоял в основе культуры».

Выставка продлится до начала апреля.