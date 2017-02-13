Президентом ФРГ стал бывший глава МИДа

12 февраля в Германии прошли выборы президента. По результатам голосования победу одержал бывший министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

В бундестаге новость встретили овациями стоя.

Штайнмайер – социал-демократ. Занимал должность главы МИДа до января этого года. Он стал 12-м политиком послевоенной ФРГ, который займёт пост президента, по большей части — церемониальный.

Он получил 931 голос Федерального собрания из 1239. Согласно конституции Германии, президента избирает специальный орган, состоящий из 630 депутатов и 630 представителей федеральных земель страны.

В своей речи без упоминания каких-либо партий Штайнмайер затронул проблему растущего влияния крайне правых течений.

[Франк-Вальтер Штайнмайер, избранный президент Германии]:

«Когда Теодор Хойс, первый президент ФРГ, стоял перед первым парламентом, жители Германии убирали обломки войны и диктатуры. Камень за камнем они построили Федеративную Республику Германии и построили демократию, которая смогла укорениться на Западе. Если эта демократическая основа где-то начинает рушиться, это означает, что мы должны держаться за неё ещё крепче».

Канцлер Германии отметила после выборов, что Штайнмайер сможет управлять страной в непростое время.

[Ангела Меркель, канцлер Германии]:

«Господин Штайнмайер будет президентом в сложные времена. И я верю, что он сможет провести нашу страну через эти времена. Я давно знаю его в качестве министра иностранных дел. Мы очень долго работали вместе».

В настоящее время президентом Германии является Йоахим Гаук. Его полномочия истекают 18 марта.