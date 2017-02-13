Могерини: США обещают полностью выполнить ядерное соглашение с Ираном

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини пообщалась с администрацией Дональда Трампа о применении соглашения по ядерной программе Ирана. Она сказала, что Белый дом заверил её в намерении выполнить все условия договора.

Договор с Тегераном заключили в 2015 году. Он привёл к снятию со страны большинства санкций.

В ходе обсуждений Могерини отметила, что документ должен сохранить статус международного договора. Её визит в Вашингтон стал свидетельством обеспокоенности многих стран тем, что Белый дом может отказаться от соглашения.

[Федерика Могерини, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:

«Заявления, которые я услышала в ходе обсуждений, убедили меня в намерении полностью выполнить договор».

Соглашение было подписано между Ираном и странами «шестёрки» — США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Согласно документу, Тегеран пообещал демонтировать большинство центрифуг по обогащению урана и хранить их под международным наблюдением. Кроме того, он обязался избавиться почти от всех запасов обогащённого урана.

В ответ Вашингтон обещал поэтапную отмену экономических санкций. При этом некоторые эксперты недавно начали выражать опасения, что новая администрация президента может разорвать сделку.

Тем временем, Федерика Могерини сообщила, что Белый дом пока не определился с кандидатурой нового американского посла в ЕС. Он также не выразил своей позиции в отношении замороженных торговых переговоров между Евросоюзом и США.