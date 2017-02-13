«Шоколадную моду» продемонстрировали в Брюсселе

Вот так необычно или вот так роскошно может выглядеть платье из шоколада. Любимое многими лакомство в руках мастеров превращается в наряды, способные приворожить взгляд ценителей моды.

Эти, в буквальном смысле, сладкие платья демонстрируют на выставке «Салон шоколада». В этом году она проходит в Брюсселе. Тема модного показа – «Назад в будущее».

Шоколадные кутюрье колдуют над своими творениями. У каждого рождается что-то нетривиальное. Вот этот наряд вдохновлён культурой цивилизации майя.

[Надия Флеша Гуазо, шоколатье из Бельгии]:

«Здесь использован большой слой белого шоколада, тёмный шоколад, вылеплен барельеф, и всё покрыто порошком голубого и других цветов. Кружева сделаны из чёрного шоколада».

Между тем, моделям приходится усмирять желание перекусить собственными нарядами.

[Синтия Болинго, бельгийская модель и легкоатлетка]:

«Запах сильный. Аромат шоколада витает повсюду, так и хочется поддаться соблазну и съесть собственные серьги».

На показе представили наряды и профессиональные модельеры. Некоторые впервые осваивали мастерство шоколатье. Но результаты впечатляющие.

[Гоар Габриелян, модельер]:

«Пожалуй, было трудно, потому что я впервые работаю с шоколадом. Нужно было подумать и о том, чтобы это не растаяло, чтобы не было тяжёлым и громоздким. Мне потребовалось пять недель на создание платья, потому что этому предшествовали различные вычисления».

Посетители выставки остались довольны модным шоколадным показом.

[посетительница]:

«Мне кажется всё это необычным. Очень красочно и оригинально. Кроме того, это выглядит по-детски мило. Всё прошло замечательно».

Посетители «Салона шоколада» могут также отведать различные лакомства. Свою продукцию здесь представляют более 80 шоколатье. Понравившиеся сладости можно купить и забрать с собой.