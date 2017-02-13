Северная Корея запустила ракету нового типа

Северная Корея заявила в понедельник, что провела успешное испытание ракеты нового типа Пукгунсон-2 среднего и дальнего радиуса действия. Запуск был произведён рано утром в воскресенье с западного побережья Корейского полуострова.

В нынешнем году это первое испытание, проведённое Пхеньяном. Его осудили власти Южной Кореи.

[Чо Джуне Хёк, пресс-секретарь МИД Южной Кореи]:

«Правительство решительно осуждает это испытание. Оно не только открыто нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, но и серьёзно угрожает миру и безопасности на Корейском полуострове и всей планете».

Ракета достигла высоты 550 километров, пролетела вдаль около 500 километров и упала в Японском море. По данным японского правительства, она не достигла исключительной экономической зоны, прилегающей к территориальным водам страны. Между тем, Токио также осуждает действия Пхеньяна.

[Ёсихидэ Суга, пресс-секретарь Кабинета министров]:

«Запуск баллистической ракеты даже с точки зрения безопасности наших судов и авиакомпаний – крайне проблематичный акт. Помимо всего остального, он также явно нарушает резолюции Совета безопасности. Мы абсолютно не согласны с продолжающимися провокациями со стороны Северной Кореи и выражаем категоричный протест».

Государственное информационное агентство Северной Кореи заявило, что запуск проходил под личным руководством Ким Чен Ына. Оно также сообщило, что во время испытания проверяли способность новой баллистической ракеты нести ядерную боеголовку.

Запуск произошёл во время официального визита премьер-министра Японии в США, во время которого он встретился с президентом Дональдом Трампом. Оба политика осудили испытания ракеты. Представитель американского президента заявил, что администрация Трампа ожидала подобной провокации. Она рассмотрит возможности ответных действий, но будет избегать обострения конфликта.

Северная Корея в прошлом году очень активно осуществляла запуски баллистических ракет. А в начале января 2016-го она провела подземное ядерное испытание.