13 февраля 2017

Как в Тайване отмечали Праздник фонарей

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Сотни светящихся китайских фонариков поднимаются в небо над Тайбэем. Так жители тайваньской столицы отмечают последний день Китайского нового года. Он называется Праздником фонарей.

На фонариках пишут свои имена и самые сокровенные желания.

Фестиваль привлекает гостей со всей страны.

[посетительница фестиваля]:
«В прошлом году я тоже загадывала желание, поэтому на работе у меня всё было хорошо, всё складывалось удачно. Так что я решила приехать сюда ещё раз».

А на этом фонарике — достопримечательности Тайваня и Японии. Его высота – шесть метров. Он стал самым большим на празднике. Фонарик символизирует укрепление отношений между этими двумя странами. Сам фестиваль в этом году организован совместно властями Тайбэя и «Японско-тайваньской ассоциацией обмена» с целью развития туризма.

Традиция зажигать и пускать в небо фонарики очень древняя. Но в наше время её критикуют защитники природы. По их мнению, после фестиваля появляется много мусора. Однако организаторы обещали очистить территорию, а мусор утилизировать.

При этом местные жители считают: от праздника отказываться не стоит, ведь всегда можно найти компромисс.

[посетитель фестиваля]:
«Если использовать экологически чистые материалы, то думаю, что приемлемо проводить праздник раз в год».

Праздник фонарей каждый год выпадает на разные даты. В этот день также принято есть китайское блюдо юаньсяо. Это суп со сладкими клёцками, приготовленными из муки клейкого риса. Они могут быть как с начинками, так и без них. Во время праздника также проходят фольклорные выступления.

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