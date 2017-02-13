Искатели убежища бегут из США в Канаду

Беженцы устремились к канадской границе. Искатели убежища опасаются, что политика новой президентской администрации США лишит их шанса получить статус беженца в Соединённых Штатах. Поэтому, они массово пытаются перебраться в Канаду, чтобы подать запрос на убежище там.

Активисты сомалийской общины в штате Миннесота говорят, что всё больше мигрантов пытаются любыми способами перебраться в Канаду. При этом многие отправляются в опасное путешествие с очень ограниченными ресурсами и сталкиваются с суровыми погодными условиями, включая сильные морозы.

[Омар Джамал, представитель сомалийской общины]:

«Где они? Кто знает? Что с ними произошло? Но они считают, что рисковать стоит. В противном случае они бы этого не делали».

Обычно мигранты пытаются пересечь границу в штате Северная Дакота и перебраться в канадскую провинцию Манитоба.

Этот человек помогает мигрантам в пути.

[незаконный перевозчик мигрантов]:

«Ажиотаж в Северной Дакоте возрастает. Мигранты говорят: «Просто подкинь меня к границе, просто подвези меня к границе». Но я отвечаю: «Вы что, если я просто оставлю вас у границы, вы погибнете»».

С 1 ноября прошлого года по 25 января этого центр приёма мигрантов в Манитобе принял заявки более 90 просителей убежища. Обычно такое количество прошений там обрабатывают за год.

Канадские благотворительные организации говорят, что в ближайшее время поток мигрантов из США в Канаду увеличится. При этом отмечают, что многие мигранты могли бы направиться на КПП, если бы между США и Канадой не было договора «Безопасная третья страна». Он подразумевает, что на статус беженца можно подавать лишь в первой стране прибытия. Таким образом, большинство будут пытаться пересечь границу незаконно.

[Омар Джамал, представитель сомалийской общины]:

«Надеюсь, канадское правительство предпримет срочные шаги, чтобы отреагировать на беспокойство людей и на эту очень серьёзную ситуацию. Надеюсь, мы сможем привлечь их внимание, чтобы что-то сделать, а не просто смотреть на страдания людей».

Напомним, в США сейчас действует временный запрет на въезд для граждан семи мусульманских стран: Ирака, Ирана, Сирии, Ливии, Йемена, Сомали и Судана.