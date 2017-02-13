13 февраля 2017

Парад гондол открыл карнавальный сезон в Венеции

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В Венеции стартовал традиционный карнавальный сезон. Праздник маскарадных костюмов открывает парад гондол. Их путь лежит в Каннареджо – самый отдалённый район города. Полюбоваться на красочную регату собрались тысячи зрителей – местные жители и туристы. Они расположились на узких улочках и мостах.

Наряды гондольеров пестрят разнообразием. Здесь можно увидеть как исторические костюмы, так и современные. Некоторые гондолы украшены фигурами мифических животных, а на одной из лодок на импровизированной сцене исполняют чувственный танец.

[жительница Италии]:
«Всё прекрасно: костюмы, сценография, даже танец здесь исполняли. Это было нечто особенное».

[туристка из Франции]:
«Очень красиво. Мы не видели раньше такого. Всё просто прекрасно. Мы рады, что приехали».

[жительница Италии]:
«Я приехала на карнавал уже во второй раз, и он превосходит все мои ожидания. Мои поздравления!»

Венецианский карнавал – один из старейших в мире маскарадных праздников. Его начали отмечать много веков назад. Завершается карнавал «жирным вторником». За ним следует 40-дневный пост, предшествующий Пасхе.

Во время празднования пройдут карнавальные шествия, концерты, балы-маскарады и яркие представления.

Одно из важнейших событий Венецианского карнавала – это конкурс на лучшую маску. В старину местные жители надевали их, чтобы стереть различия между сословиями и беспрепятственно насладится весёлым праздником. А теперь маски стали неизменным атрибутом знаменитого карнавала.

В этом году фестиваль продлится до конца февраля. Ожидается, что его посетят тысячи туристов.

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