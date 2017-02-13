Парад гондол открыл карнавальный сезон в Венеции

Наряды гондольеров пестрят разнообразием. Здесь можно увидеть как исторические костюмы, так и современные. Некоторые гондолы украшены фигурами мифических животных, а на одной из лодок на импровизированной сцене исполняют чувственный танец.
[жительница Италии]:
«Всё прекрасно: костюмы, сценография, даже танец здесь исполняли. Это было нечто особенное».
[туристка из Франции]:
«Очень красиво. Мы не видели раньше такого. Всё просто прекрасно. Мы рады, что приехали».
[жительница Италии]:
«Я приехала на карнавал уже во второй раз, и он превосходит все мои ожидания. Мои поздравления!»
Венецианский карнавал – один из старейших в мире маскарадных праздников. Его начали отмечать много веков назад. Завершается карнавал «жирным вторником». За ним следует 40-дневный пост, предшествующий Пасхе.
Во время празднования пройдут карнавальные шествия, концерты, балы-маскарады и яркие представления.
Одно из важнейших событий Венецианского карнавала – это конкурс на лучшую маску. В старину местные жители надевали их, чтобы стереть различия между сословиями и беспрепятственно насладится весёлым праздником. А теперь маски стали неизменным атрибутом знаменитого карнавала.
В этом году фестиваль продлится до конца февраля. Ожидается, что его посетят тысячи туристов.