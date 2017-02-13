13 февраля 2017

Лауреаты BAFTA показали свои трофеи перед вечеринкой

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В Лондоне объявили победителей кинопремии BAFTA 2017 года. 70-я торжественная церемония состоялась в концертном зале Albert Hall.

Лидером по числу номинаций был мюзикл «Ла-Ла Ленд». Его выдвинули в 11 категориях. В итоге картина получила золотую маску как «Лучший фильм», а Эма Стоун, сыгравшая главную героиню, была награждена в категории «Лучшая актриса». Не обошли вниманием и режиссёра картины Дэмьена Шазелла. Он тоже получил награду. Наконец, были отмечены операторская работа и музыка киноленты.

В номинации «Лучший актёр» статуэтку получил Кейси Аффлек за роль в фильме «Манчестер у моря». Драма получила ещё одну награду в категории «Лучший сценарий».

Специальный приз BAFTA за развитие киноискусства вручили американскому комедийному актёру и режиссёру Мелу Бруксу. Сначала он пошутил по поводу количества своих наград.

[Мел Брукс, актёр и режиссёр]:
«У меня целый шкаф. Когда он заполнится, то всё продам на eBay. Посмотрим, сколько заработаю. А если серьёзно, то я очень это ценю, поскольку я американец. Ведь есть так много британских актёров, которые достойны этой премии. Я был очень тронут».

Среди других звёзд, которые посетили церемонию — Эми Адамс, Николь Кидман, Джеми Дорнан и Эндрю Гарфилд.

Премию Британской академии кино и телевизионных искусств вручают с 1947 года. Она наряду с «Золотым глобусом» является своеобразной генеральной репетицией «Оскара». В большинстве случаев лауреаты BAFTA также получают и главные статуэтки Голливуда.

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