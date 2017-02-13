Кыргыз-инвалид стал популярным, продавая свои изделия через Интернет

Отдалённая деревня в Чуйской области на севере Кыргызстана. Именно здесь бывший пастух Рахатбек Усонкожоев ведёт собственный бизнес.

Мужчина прикован к постели последние семь лет. В результате падения повредил спину. Теперь не может ходить.

Но, несмотря на это, Рахатбеку удаётся содержать семью. Он научился лёжа шить кожаные сумки. Теперь с успехом продаёт их через Интернет.

Жена его бросила. Остался с тремя детьми. Живёт вместе с родителями и 12-летним братом.

[Рахатбек Усонкожоев, мастер по изготовлению сумок]:

«Моё ремесло началось с горя. С горя по тому времени, когда я мог ходить. Возможно, если бы я был инвалидом с детства, то не страдал бы так сильно. Моё ремесло дало мне силы пережить все трудности. Думаю, это Бог сделал мне такой подарок. У меня дети – одна дочка и два сына. Когда они вырастут, я не хочу, чтобы они вспоминали, что были чего-то лишены, поскольку отец был инвалидом. Это моя надежда и моя цель».

Деревня находится в 400 километрах от столицы — Бишкека. Но Интернет здесь есть.

Рахатбек уже получает онлайн-заказы на производство сумок из других городов Кыргызстана, а также из России и Китая.

[Рахатбек Усонкожоев, мастер по изготовлению сумок]:

«Сумку, которую я делаю, заказали из Москвы. Я получил заказ по Интернету. Заказ поступил от фирмы, которая занимается лекарствами. Над ней я работаю уже четвёртый день. Через четыре дня я её закончу и отправлю в Бишкек. Затем её переправят в Москву. Некоторые сумки можно сделать за день. Но на некоторые уходит по восемь дней. Зависит от размера».

Мужчина также делает ремни и другие подручные средства для местных пастухов. Но главные его клиенты – этнические киргизы из Китая, которые потом продают его продукцию по всему миру.

Стоят сумки от 25 до 100 долларов. За месяц получается сделать 2-3 штуки. Этого хватает, чтобы вся семья жила в достатке.

[Нукриз Такирбашаева, мать Рахатбека]:

«Каждый раз, когда вижу, как мой сын занимается этим делом, я очень горжусь. Мой муж и я просим Бога только об одном – чтобы он снова мог ходить. Я благодарна, что людям нравятся изделия моего сына, и они это покупают. В основном, он продаёт через Интернет».

Врачи в Кыргызстане не могут помочь мужчине. Рахатбек говорит, что его пригласили в Германию, чтобы провести операцию там. Но он не может себе этого позволить. Процедура стоит 50 тысяч евро, к тому же она может оказаться неэффективной.

Впрочем, он надеется, что сможет расширить свой бизнес. В его планах открыть небольшую фабрику по производству сумок в родном селе либо в Бишкеке.