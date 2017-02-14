В Мексике представили новый вид травоядного динозавра

Мексиканский Музей пустыни представил останки нового вида динозавра – еуэкауцератопса. Его название можно перевести как «древнее рогатое лицо». Еуэкауцератопсы жили на территории современного мексиканского штата Коауила в поздний меловой период – примерно 70 миллионов лет назад.

Останки доисторического животного обнаружили археологи в период с 2007 по 11 годы. Особую ценность находкам добавляет то, что череп не повреждён.

[Эктор Ривера, палеонтолог]:

«Череп с такими особенными характеристиками не находили ни в одной части мира. Он единственный в своём роде».

Еуэкауцератопс относится к роду мелких динозавров. Он, как и все цератопсы, был травоядным. Его длина – всего три метра.

В музее находятся останки ещё четырёх видов динозавров, обнаруженных ранее. В их числе – кости летающего ящера птерозавра и хищного теропода альбертозавра, а также также — останки двуного хищного ящера тираннозавра.

В штате Коауила часто находят окаменелые кости динозавров, поскольку из-за эрозии почвы они приближаются к поверхности земли. И палеонтологи уверены: здесь есть ещё много ненайденных останков древних рептилий.