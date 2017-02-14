Город может исчезнуть из-за закрытия горной шахты

Недавно правительство Филиппин приняло решение закрыть десятки горных рудников, поскольку они наносили вред окружающей среде. Однако это привело к тому, что ряд городов полностью потерял средства к существованию. В скором времени эти города могут опустеть.

Санта-Крус находится на острове в 260 километрах от столицы — Манилы. Здесь планируют закрыть четыре рудника. В целом же по всем Филиппинам будет остановлена работа 23 горнодобывающих предприятий. Об этом ранее сообщила министр окружающей среды.

С июля власти проводили проверку рудников. Это одна из крупнейших фирм на острове. Ей пришлось сократить штат сотрудников с 1200 до 50.

[Эндрик Мартин, менеджер компании]:

«В настоящее время мы остановили работы. После объявления все опечалились. Все занялись поиском работы»

По словам министра, деятельность компаний, которые должны будут закрыться, приводила к заилению прибрежных вод, а также — к загрязнению бассейнов рек. Политик пообещала поддержку людям, которые пострадают в результате остановки предприятий. В планах властей — развитие в этих областях экотуризма и сельского хозяйства.

Впрочем, критики говорят, что такие резкие изменения приведут к тому, что более миллиона человек останутся без средств к существованию.

Лидер местного профсоюза говорит, что город Санта-Крус не сможет привлечь туристов и конкурировать с другими филиппинскими островами-курортами.

[Орлан Мэйор, лидер местного профсоюза]:

«Она говорит, что может создать рабочие места в этих зонах, что они – потенциальные туристические достопримечательности. Да, она может это сделать. Но что касается Санта-Крус, мы ничего не можем предложить. Наш остров недостаточно развит, чтобы привлекать туристов».

Природозащитники, тем временем, отмечают, что горнодобывающая деятельность приводит к оползням и загрязнению рек.

[Эдгардо Обра, активист-природозащитник]:

«У нас есть дети и внуки, которые зависят от окружающей среды. Если эта среда будет разрушена, как они будут жить?»

В 2014 году Филиппины стали крупнейшим в мире экспортёром никелевой руды. Это произошло после того, как Индонезия запретила экспорт необработанных ископаемых.