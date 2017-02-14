Шоколатье «подсластили» День всех влюблённых

В День святого Валентина в бельгийских магазинах шоколада царит атмосфера праздника. На витринах изящно расположились розовые и красные коробочки в форме сердец. Внутри, конечно же, — конфеты.

Сладкие подарки в этот праздник пользуются большой популярностью. И девушки не отказываются от такого изъявления чувств.

[туристка из Италии]:

«Потому что мы можем отпраздновать нашу любовь. У него есть возможность сделать мне подарок, а я могу полакомиться шоколадом».

В День святого Валентина признаются друг другу в любви не только юноши и девушки. О своих чувствах в этот праздник можно напомнить всем родным и близким. И в этом помогут прекрасные шоколадные розы.

Эта туристка из Великобритании решила привезти такой подарок своей маме.

[Сандра Шарп, туристка из Великобритании]:

«Она уже в возрасте, и мне просто приятно сделать для неё что-то особенное в ответ (на любовь). Это лишь роза, а не что-то грандиозное, но мне хочется отплатить за её заботу. Мама у меня особенная».

День всех влюблённых отмечают 14 февраля во многих странах мира. В этот праздник принято дарить цветы, сладости, игрушки и открытки в форме сердец – валентинки. Праздновать День святого Валентина начали в конце XVI века под влиянием английской и французской литературы.